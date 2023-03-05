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賴清德不靠網紅側翼勝選 綠委：民進黨沒有付錢的網軍

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨南投縣立委候選人蔡培慧（右）日前舉辦選前之夜，民進黨主席賴清德（中）壓軸登場，三鞠躬喊話南投鄉親出來投票，改變南投命運。本報資料照片
民進黨南投縣立委候選人蔡培慧（右）日前舉辦選前之夜，民進黨主席賴清德（中）壓軸登場，三鞠躬喊話南投鄉親出來投票，改變南投命運。本報資料照片

民進黨南投立委補選候選人蔡培慧昨天勝選，證明民進黨不靠網紅、側翼也能夠打贏選戰，民進黨立委王定宇今天表示，網路的世界跟實體的世界同樣重要，民進黨沒有付錢的網軍，只有在網路上自願幫忙的好朋友。

南投縣第2選舉區立委補選結果昨天出爐，副總統賴清德打響就任民進黨主席後的第一戰，這次選舉採取和過去蔡英文總統領導黨中央的不同選戰模式，證明民進黨不靠網紅與側翼也能夠打贏選戰，此舉有助於賴清德建立黨內威望，替問鼎2024年的總統大位增添底氣。

王定宇今天上午受訪時說，民進黨這次提名蔡培慧能夠勝選，這是一件非常難得的事情，同時也是台灣政治氛圍、政治趨勢反轉的可能性。

王定宇指出，從2008年實施單一選舉兩票制之後，民進黨在這個選區從來沒有勝選過，不管是在民進黨順風還是逆風的時候，過去都沒有在這個選區取得勝選，更何況相對於正常的選舉，立委補選的投票率會比較低。

王定宇分析，在相對偏低的投票率上，組織跟基本的選民結構，通常就會決定選舉的勝敗，林明溱在這個選區擔任6年立委、8年縣長，他在南投縣政府擁有權利的資源，組織盤根錯節，再加上2022年底國民黨在九合一大選的餘威，整體氣氛其實是對林明溱有利。

王定宇說，蔡培慧面對這樣的情形，一開始的民調確實落後將近20％，最後卻能夠在補選投票當天勝出，「選票不管勝出多少，這樣子的勝選是非常的不簡單」，正式預告2023、2024年整體社會氛圍與氣氛的轉變。

王定宇表示，蔡培慧能夠勝選有3大原因，第一是以候選人個人來講，蔡培慧的個人形象與林明溱對比，優劣立判，一個是清新、長期耕耘、注重農民，一個是幫兒子安排職務、找了落跑的立委來講落跑，不斷地迴避自己該說明清楚的財產，「所以這樣的形象一對照，優劣立判」。

王定宇指出，第二是以政黨來講，賴清德擔任民進黨主席以後，他所推動的黨內改革，顯然是讓社會有感，造成過去在投票上也許因為失望而不投民進黨，但是卻也不想投給國民黨的人，這次都有站出來投票。

王定宇再指出，南投縣長期由國民黨一黨獨大，社會期待改變，另外有一個非常重要的因素，民進黨從去年底的九合一選舉大敗之後，所有支持者、黨公職在蔡英文與賴清德的領導下，大家團結一致面對這場補選，「這個團結的氛圍，史無前例的強大」。

王定宇說，民進黨沒有付錢的網軍，只有在網路上自願幫忙的好朋友，大家要珍惜這些在網路上幫忙的好朋友，網路的世界、實體的世界在現代社會同樣重要，這次是綠營的支持者與黨公職團結一致面對這場補選，所以才能夠贏得這樣的勝選。

王定宇說，這場勝選對民進黨士氣的提升、迎向2024年有莫大的鼓舞跟作用，對於賴清德個人來講，不只是非常重要的戰績跟成績，更是一個大大的加分，所以這場立委補選對南投縣、蔡培慧個人、民進黨以及整體社會來講，都是非常值得研究、認真思考的一場選舉。

民進黨 王定宇 九合一選舉

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