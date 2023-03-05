建交55周年 史瓦帝尼總理今下午率團訪台

友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮應我國政府邀請，訂於3月5日下午率團抵台訪問，外交部表達誠摯歡迎。蔡英文總統及行政院院長陳建仁將分別接見訪團，外交部長吳釗燮也將設宴款待。

訪團預計今下午2時45分抵達桃園國際機場。外交部表示，繼史國國王恩史瓦帝三世（H. M. King Mswati III）去年10月率團來訪後，史國總理戴克禮於短期內率團到訪，充分彰顯台史雙方對兩國邦誼的重視。

此行是戴克禮總理自2021年7月上任以來首度訪台，團員除總理夫人兼代理檢察長蕭珮女士外，經濟企畫暨發展部部長吉納與政務次長姆蘭格妮，以及總理府政務次長史都華等內閣成員亦將隨團來訪。

外交部表示，我國政府至為重視戴克禮來訪，蔡英文總統及行政院長陳建仁將分別接見訪團，外交部長吳釗燮也將設宴款待。此外，戴克禮 一行亦將參訪世曦工程顧問股份有限公司及南緯實業股份有限公司等長期在史國發展的台商企業，討論未來合作規畫；另將前往新竹科學園區聽取簡報，汲取我國科技成功的經驗，以進一步發展深受史王高度重視的「王家科學園區」（RSTP）。

外交部指出，史瓦帝尼王國多年來持續在聯合國（UN）、世界衛生大會（WHA）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及國際刑警組織（INTERPOL）等國際場域中發言力挺台灣，戴克禮更曾多次代表史國政府為我國強力執言，是我國最忠實的國際友人之一。

適逢台史建交55周年，外交部表示，兩國長期以來在基礎建設、農業、醫療公衛、教育及資通訊等領域密切合作，獲得史國各界高度歡迎及肯定。史國是堅定支持台灣的重要盟友，外交部將與史國政府攜手努力，持續深化台史邦誼，造福兩國人民。