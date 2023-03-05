快訊

砸82萬辦婚禮！賓客答應後「一半以上都放鳥」 新人崩潰哭了

它不是蔬菜！富含維生素A、葉黃素的玉米 這類人需注意攝取量

影／新北疏洪道機車群飆囂張超警車 20歲騎士自摔被警車輾過

建交55周年 史瓦帝尼總理今下午率團訪台

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導

友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮應我國政府邀請，訂於3月5日下午率團抵台訪問，外交部表達誠摯歡迎。蔡英文總統及行政院院長陳建仁將分別接見訪團，外交部長吳釗燮也將設宴款待。

訪團預計今下午2時45分抵達桃園國際機場。外交部表示，繼史國國王恩史瓦帝三世（H. M. King Mswati III）去年10月率團來訪後，史國總理戴克禮於短期內率團到訪，充分彰顯台史雙方對兩國邦誼的重視。

此行是戴克禮總理自2021年7月上任以來首度訪台，團員除總理夫人兼代理檢察長蕭珮女士外，經濟企畫暨發展部部長吉納與政務次長姆蘭格妮，以及總理府政務次長史都華等內閣成員亦將隨團來訪。

外交部表示，我國政府至為重視戴克禮來訪，蔡英文總統及行政院長陳建仁將分別接見訪團，外交部長吳釗燮也將設宴款待。此外，戴克禮 一行亦將參訪世曦工程顧問股份有限公司及南緯實業股份有限公司等長期在史國發展的台商企業，討論未來合作規畫；另將前往新竹科學園區聽取簡報，汲取我國科技成功的經驗，以進一步發展深受史王高度重視的「王家科學園區」（RSTP）。

外交部指出，史瓦帝尼王國多年來持續在聯合國（UN）、世界衛生大會（WHA）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及國際刑警組織（INTERPOL）等國際場域中發言力挺台灣，戴克禮更曾多次代表史國政府為我國強力執言，是我國最忠實的國際友人之一。

適逢台史建交55周年，外交部表示，兩國長期以來在基礎建設、農業、醫療公衛、教育及資通訊等領域密切合作，獲得史國各界高度歡迎及肯定。史國是堅定支持台灣的重要盟友，外交部將與史國政府攜手努力，持續深化台史邦誼，造福兩國人民。

外交部 蔡英文 吳釗燮 史瓦帝尼

延伸閱讀

陳建仁：沒有要「下架」全動法修法 收集意見更完整

在野立委轟陳建仁用人民納稅錢宴請綠委 政院火速澄清

藍委指「ChatGPT認陳吉仲不負責」 陳建仁緩頰：農民都感動

花人民納稅錢宴請民進黨立委？陳建仁答詢時未正面回應

相關新聞

陳建仁：沒有要「下架」全動法修法 收集意見更完整

預告修「全民防衛動員準備法」連日來引發爭議，還差一點影響民進黨南投立委補選選情，行政院長陳建仁今天表示，全動法是各民主國...

賴清德不靠網紅側翼勝選 綠委：民進黨沒有付錢的網軍

民進黨南投立委補選候選人蔡培慧昨天勝選，證明民進黨不靠網紅、側翼也能夠打贏選戰，民進黨立委王定宇今天表示，網路的世界跟實...

建交55周年 史瓦帝尼總理今下午率團訪台

友邦史瓦帝尼王國總理戴克禮應我國政府邀請，訂於3月5日下午率團抵台訪問，外交部表達誠摯歡迎。蔡英文總統及行政院院長陳建仁...

新聞眼／大選必考題 藍綠白絞盡腦汁

國民黨、民進黨、民眾黨力拚二○二四總統大位，除了國內的民意支持，更是繞不過美中台三角關係這道必考題。美方目前對於藍綠白潛...

4月8日赴美面試…美中台關係 柯文哲提「強國等距」

民眾黨主席柯文哲訪美時間底定，預計四月八日出發，四月廿八日從休士頓搭機返回台灣，此行預計到訪華府、紐約、波士頓、休士頓等...

俄女高音演出遭取消…莫北協控國籍歧視 外交部反批俄侵烏

俄羅斯女高音安娜涅翠布柯原訂今天在台灣舉辦的音樂會遭取消，莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處在臉書發文表達遺憾，並...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦