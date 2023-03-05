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陳建仁：沒有要「下架」全動法修法 收集意見更完整

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
行政院長陳建仁（中）今天在立委林宜瑾（左）等人陪同下，到台南南台科大參觀。記者修瑞瑩／攝影
行政院長陳建仁（中）今天在立委林宜瑾（左）等人陪同下，到台南南台科大參觀。記者修瑞瑩／攝影

預告修「全民防衛動員準備法」連日來引發爭議，還差一點影響民進黨南投立委補選選情，行政院長陳建仁今天表示，全動法是各民主國家都有的法令，沒有「下架修法」的問題，未來會收集各方的意見、進行更好的社會溝通，以完成這一項攸關國家安全的修法。

陳建仁今天到台南私立南台科技大學參觀教育部補助宿舍整修時，做了上述表示，強調「之前說下架，只是回應立委黃國書的說法」，並不是真的下架，當時也請行政院發言人羅秉成，對外說明，「不是不修法或者是下架修法」，修法草案的預告在到期後會從網站中移除，後續會請國防部等相關單位，做更完整的修法。

陳建仁表示，全動法關係國家安全，世界上民主國家都有，在預告之前，就請國防部要收集各方意見，因此預告是為了收集意見，過程中確實發現有許多寶貴的意見，已經請國防部參考，並參考先進國家的法令內容，向社會溝通與說明，讓修法更圓滿。

他表示，法制當中並沒有「下架」的說法，當時只是在立法院回應立委的說法，才會有下架一說，但代表的並不是不修法、或下架修法，他個人認為，修法應該參考各國法制及國內需求，將與各部會全力以赴把法令修的更好，以因應局勢的變化，確保國家安全。

國防部 陳建仁 全動法

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