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歌仔戲大師陳美雲享壽72歲 侯友宜：永遠懷念您的身影

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
歌仔戲大師陳美雲昨晚傳出過世消息，享壽72歲。圖／取自「陳美雲歌劇團」臉書粉專
歌仔戲大師陳美雲昨晚傳出過世消息，享壽72歲。圖／取自「陳美雲歌劇團」臉書粉專

陳美雲歌劇團」臉書粉專昨深夜發布團長陳美雲因意外過世的訊息，陳美雲因滑倒驟逝，享壽72歲。後續情況等家屬確定後再對外報告。

新北市長侯友宜在「陳美雲歌劇團」粉專留言追悼，侯友宜說，感謝陳美雲老師一生為歌仔戲的貢獻，為台灣戲曲文化留下精彩燦爛的一頁，也為新北市帶來許多精湛演出，「我們將永遠懷念您的身影」。

國民黨立委洪孟楷說，感謝美雲老師一生精采演出與用心付出，台上身影永遠懷念。

網友留言追悼，「不捨您受病魔的折磨這麼多年，您辛苦了」、「難過沒能為您做到想做的，謝謝老師對我的許多指導與照顧」、「歌仔戲界，又痛失—位國寶人才」、「謝謝老師多年的照顧與指導，老師的風華、藝術永存心中，再也無病無痛了，願老師一路好走」、「我很喜歡的老前輩。她的歌仔戲真的很精彩，很好看。願陳美雲老師從此無病無痛，駕返瑤池」。

侯友宜 歌仔戲 陳美雲

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