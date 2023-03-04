獨／柯文哲確定4月8日訪美 將接觸國務院、參眾議員

民眾黨主席柯文哲訪美時間底定，預計4月8日出發，4月28日從休士頓搭機返回台灣，此行預計到訪華府、紐約與波士頓等城市。負責規劃柯文哲訪美行程的民眾黨秘書長周台竹證實，柯主席訪美第一站會前往紐約，接著前往波士頓、華府、休士頓等地，會安排國務院、國安會及美方議員交流行程，目前正在進行最後確認。據悉，柯文哲將透過此次訪美接觸國務院、參眾議院議員，說明自己的外交及兩岸政策。

早已表態參選總統的柯文哲，先前透露將在4月訪美，原先傳出出發時間可能在4月10日，如今柯文哲訪美行程大致底定，確定將在4月8日從台灣出發，首站會前往紐約，最後從休士頓搭機返台，預計在美停留三周。

柯文哲此次訪美，最受矚目的就是兩岸論述及對美態度，據悉，相關論述經過民眾黨智庫、專家學者等討論已經定稿，柯將會提出「兩岸和平、台灣自主」說法，針對美中台關係定調「強國等距」論述。

行程安排方面，將會以美東為起點，預計先到紐約，再去華府、波士頓、接著飛往美西，其中，華府預計停留5天，將是柯美國行的重點。另外，柯也將前往波士頓、華府、休士頓等地，會安排國務院、國安會及美方議員交流，目前正在最後確認相關行程安排。