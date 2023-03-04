【專家之眼】希臘火車對撞：一個被政客賣掉的國家

2月28日晚上11點20分，希臘兩列火車對撞，造成希臘有史以來對嚴重的火車事故，至今已有57人死亡。跟台灣政府把普悠瑪事故的罪責歸咎於鐵路司機一樣，希臘政府已經逮捕一名火車站的站長，罪名是涉嫌過失殺人。然而，希臘人知道，縱使那名站長有過，但絕不只是他一人的過，政府的過更大，因此，約有一兩千名憤怒的希臘人走上街頭，要求政府負起責任。同時，鐵路工人發起罷工，指責政府不尊重專業，所以才有這次的悲劇。

把希臘近30年來的發展用一句話形容，那就是希臘是一個被政客出賣的國家。希臘這次事故其實是早晚都會發生的事情，因為希臘鐵路存在著系統性故障，即使個人再怎麼小心都無法避免，就像這次事故，究竟是站長疏忽還是號誌燈本身故障，以至於站長誤判燈號呢？跟台鐵司機員尤振仲的訓練不足一樣，這名站長幾個月前才調來做站長，出任站長前只接受短期訓練。在這種情況下，能不出事嗎？不出事是萬幸，出事是不意外。

那麼，希臘鐵路存在哪些系統性故障呢？這些系統性故障，台鐵是不是也有呢？首先是人力不足。要維持希臘鐵路網的安全營運，全國至少要有2100名員工，但時至今日，全希臘只有750名員工，正因為人力不足，所以，鐵路工人必須一個人做二、三個人的事，結果就是過勞，因為過勞就容易造成精神無法集中，因為精神無法集中，就容易疏忽，而一旦稍有疏忽，就很容易出事。以這樣的人力，能維持到今天，已經算不容易了。

其次，設備老舊故障。就在事故發生之前三星期，希臘鐵路工會才痛批政府，鐵路基礎建設老舊、設備未自動化，電子信號經常故障，「就和以前的政府一樣，現在的希臘政府覺得他們有更重要的事情，交通運輸安全排在後面」。然而，工會的建言不被接受，這種情形是不是也發生在台灣呢？台灣政府在乎火車安全還是在乎怎麼想辦法賣台鐵的土地呢？

第三，希臘鐵路員工低薪。根據網站《salary explorer》的數據，一個火車司機員每個月工資有多少呢？2023年，最低只有350歐元，最高只有1200歐元，平均只有750歐元（2021年12月，希臘人均GDP為2萬192美元）。在低薪的情況之下，怎麼能吸引人才加入希臘鐵路公司？人才留不住，管理難免出問題，於是，發生事故也只是「剛好」而已。這種情形就跟台鐵是一樣的，薪水比別人少，人才自然流失，普悠瑪、太魯閣號事故也就不難理解。

那麼，為什麼希臘鐵路公司會出現系統性危機呢？來自於2010年希臘破產。而希臘政府為了還債，就把原本國營的希臘鐵路公司賣給義大利國家鐵路公司。那麼，希臘為什麼會破產呢？因為當時政府欠下3千億歐元的債務，無力償還而導致國家破產。一個國家能搞到破產，還能說不是被政府高層給出賣的嗎！至於是被誰出賣呢？Google裡面有很多文章在探討，或者也可以問一問ChatGPT，不過，ChatGPT有它自己的演算法，它的答案不見得正確哦！