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取消俄女高音來台遭莫北協代表處質疑 外交部：不認同俄侵烏

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
俄羅斯女高音安娜涅翠布柯3月5日在台音樂會，因遭抗議緊急取消。美聯社
俄羅斯女高音安娜涅翠布柯3月5日在台音樂會，因遭抗議緊急取消。美聯社

俄國女高音安娜涅翠布柯（Anna Netrebko）原訂3月5日在台音樂會因遭抗議取消，莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處昨在臉書發文表示深感遺憾，並強烈譴責任何以國籍為由歧視人民包括文化人士的企圖，「以及主管當局和個人對仇恨和不容忍氣氛的放縱」。

外交部今回應表示，莫北協的評論，忽略了台灣朝野及絕大多數社會各界均不認同俄羅斯軍事侵略烏克蘭的事實。

莫北協駐台代表處發文表示，對台灣當局在最後一刻決定取消安娜涅翠布柯音樂會深感遺憾，安娜涅翠布柯擁俄羅斯和奧地利雙重國籍。

在過去幾天裡，莫北協收到許多來自台灣創意知識分子、外國公民以及居住在台灣的俄羅斯民眾的電話和信件，他們對活動的突然中斷深表關切和失望，且明顯的是，主辦方提到的所謂民意是牽強附會和政治化的。

莫北協駐台代表處表示，強烈譴責任何以國籍為由歧視人民，包括文化人士的企圖，「以及主管部門和個人對仇恨和不容忍氣氛的放縱」。

外交部今日回應表示，莫北協的評論，忽略了台灣朝野及絕大多數社會各界均不認同俄羅斯軍事侵略烏克蘭的事實。

外交部表示，尊重國家交響樂團NSO因考量輿論及社會安全所做的獨立自主決定，並支持文化部有關未來應建立檢討機制的立場，避免類似情形再次發生，讓相關措施的改善能使我國文化自主多元的發展更臻完備。

外交部指出，重申強烈譴責俄羅斯非法入侵烏克蘭的一貫立場，並且堅定支持烏克蘭人民捍衛自由民主及主權領土完整的權利。將心比心，俄羅斯對烏克蘭的侵略，破壞以規則為基礎的文明國際秩序，如同中國對台灣及鄰國的霸凌與軍事威脅，相信是所有愛好和平的國家所無法接受的，更是對人類文明及國際社會最大的戕害。

俄羅斯 烏克蘭 外交部

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