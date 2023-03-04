限制媒體、娃娃兵上戰場惹議 柯建銘批藍刻意抹黑攻擊

國防部日前預告全民防衛動員準備法修法草案引發爭議，行政院拍板暫緩推動修法，待國防部整體檢討並與社會溝通凝聚共識，審慎研議。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天受訪表示，很遺憾國防部上網公開時，黨團沒有相關資訊，國防部擬具的草案內容不是那麼完備，所以被挑戰，但不能接受國民黨刻意抹黑攻擊，這是國家最大危機。

柯建銘表示，之前態度就很清楚，全民動員署成立後，全動法要修法，因為牽涉到民防、防衛能力，這是國防部負責，不過，遺憾國防部上網公開時，我們並沒有資訊，相信國防部有討論過程，但牽涉到很多部會，目前擬具的草案內容不是那麼完備，所以被挑戰。

針對全動法修法爭議產生限制言論自由、學生上戰場等爭議，柯建銘表示，不能接受國民黨刻意抹黑攻擊，沒有所謂娃娃兵的問題，全民動員行之有年，不是新的東西，在國家安全上，不該當成抹黑題目，這是國家最大危機。