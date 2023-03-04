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南投立委補選傳有人在投票所外錄影監控 中選會回應了

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
南投第二選區立委補選今天是投票日，不少民眾前往鹿谷鄉永隆社區活動中心投下神聖的一票。記者黃仲裕／攝影
南投第二選區立委補選今天是投票日，不少民眾前往鹿谷鄉永隆社區活動中心投下神聖的一票。記者黃仲裕／攝影

今天是南投縣第2選區立委補選投票日，傳出有特定投票所外出現錄影監控他人投票之行為。中選會表示，無論是投票所30公尺內外，均不得有違反刑法、公職選罷法等規定行為，尤其是錄影監控他人的投票行為，以免觸法且還會有刑事責任。

中選會指出，檢警司法機關在過去都曾發布對外新聞稿與透過記者會等各種方式向國人表示，投票所30公尺內外，不論直接或間接，若有妨害或擾亂投票順暢進行，或妨害民眾自由行使其投票權之不法行為，如叫囂、辱罵、監控、恐嚇、施以不法腕力等，按情節輕重，應依刑法第142條或第147條究辦。

中選會進一步表示，投票日於投票所四周30公尺外，若有妨害或擾亂投票之進行，或妨害民眾自由行使其投票權等不法行為，將由檢警司法機關依刑法第142條及第147條規定處理。尤其是，如於投票所30公尺內外架設手機或攝影器材，另從事選舉人或投票權人之錄影監控行為者，恐已涉嫌並構成妨害或擾亂投票罪之犯行，一定會聯繫檢警司法機關予以偵辦。

中選會提醒，今日至投票時間截止前，除了不可有競助選或從事拉票的活動外，若在投票所30公尺內、外逗留或徘徊不去，或不時對前來投票之民眾「比手勢」、「打躬作揖」或「講悄悄話」等疑似拉票或從事固票之人，選務機關也會立即通知監察小組委員並請檢警司法機關列為偵查重點對象。

投票 司法 中選會

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