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全動法暫緩修法 綠委：倉促、缺乏溝通讓民代措手不及

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委許智傑說，未來相關敏感法案提出前的溝通討論需要做到更細緻，以免好的法案被斷章取義，導致人民的誤解，甚至影響選情。 本報資料照片
民進黨立委許智傑說，未來相關敏感法案提出前的溝通討論需要做到更細緻，以免好的法案被斷章取義，導致人民的誤解，甚至影響選情。 本報資料照片

國防部日前預告全民防衛動員準備法修法草案，引發管控言論自由、讓學生讓戰場等爭議，蔡英文總統昨晚在臉書批評國民黨誤導人民。民進黨立委許智傑表示，.此次準備修法過於倉促，導致缺乏溝通及討論，未來相關敏感法案提出前，溝通討論須要做到更細緻，以免被斷章取義，造成人民誤解。

蔡英文總統昨晚在臉書提醒今天是南投立委補選投票外，也批評國民黨近日到處掛布條稱「票投民進黨，孩子上戰場」，這完全不是事實，我們不會讓孩子上戰場，這是國民黨刻意的誤導人民。

不過這次全動法預告修法引發軒然大波，行政院拍板要求國防部蒐整各方意見及加強溝通說明，在獲得社會共識前暫緩推動修法，被外界質疑是避免2024總統跟立委選舉。

許智傑表示，此次準備修法過於倉促，導致缺乏溝通及討論，民意代表也措手不及，導致人民產生誤解跟不信任，國防部確實需要檢討。

許智傑說，未來相關敏感法案提出前的溝通討論需要做到更細緻，以免好的法案被斷章取義，導致人民的誤解，甚至影響選情。

蔡英文 國防部 國民黨

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