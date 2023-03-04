補選前為全動法交火 朱駁蔡：民進黨修法逼小孩上戰場

南投立委補選投票日來臨，國民黨主席朱立倫和蔡英文總統為了「全動法」，深夜以臉書發文「交火」，蔡英文總統先稱國民黨誤導人民，民進黨並不會讓孩子上戰場，而是讓國防更強。朱立倫則回擊表示，民進黨意圖倉促修「全動法」，就是逼16歲孩子上戰場，「這是一個政府負責任的態度嗎？」

南投立委補選3月4日登場，這場立委選舉藍綠全黨動員、力挺自家候選人，而近日國防部提出要修「全民防衛動員準備法」惹議，昨行政院長陳建仁宣布修法下架再議，也成為雙方選戰焦點，朱立倫跟蔡英文總統更為此深夜發文交鋒。

蔡英文總統深夜在臉書說，國民黨在地方上掛了很多布條，說「票投民進黨，孩子上戰場」，他必須說完全不是事實，是國民黨刻意誤導人民，「我們在做的是讓國防更強」

朱立倫約半小時後就緊接發文反駁蔡英文總統，文中表示，民進黨的「全動法」意圖倉促修法，逼16歲的孩子上戰場，他要請問三軍統帥蔡總統，這是一個政府負責任的態度嗎？且民進黨的「全動法」要讓「準備期間」成為空白支票，讓政府恣意監控媒體、箝制民主自由，國民能接受嗎？

朱立倫並表示，明天請所有台灣民眾、所有的南投鄉親用選票告訴民進黨，告訴蔡英文總統、告訴民進黨主席賴清德，「民進黨的路線是錯的，我們的小孩不要上戰場」。

朱立倫指出，國民黨備戰而不求戰，不會讓孩子上戰場，這是國民黨對台灣的承諾。