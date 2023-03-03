財長財政數字「對一半」 藍委：財界98％不認可當部長

行政院長陳建仁今率官員到立法院，針對疫後特別預算案報告並備詢。國民黨立法院黨團總召曾銘宗質詢時問財政部長莊翠雲一連串財政數字，莊翠雲答對約半數問題。曾銘宗表示，財經界、財政部有98％不認為莊翠雲會升任部長，並非要為難莊，而是凸顯陳建仁內閣用人不專業。

莊翠雲則答詢表示，對於委員指教都虛心接受。

曾銘宗質詢時以問答題方式，要求莊翠雲回答財政數字，包括民國110年全國稅收超徵多少、民國111年超徵多少、今年政府總預算歲入編列多少、歲課收入編列多少等，莊翠雲都答錯。

不過在歲入跟歲課收入的差異為何、今年主計總處預估的GDP成長率、CPI年增率等問題，莊翠雲則多答對。國安基金相關問題上，莊翠雲則是答出部分。

曾任金管會主委的曾銘宗質詢時表示，自己問得問題並不難，是「財政ＡＢＣ」，莊大概答對一半，過去與莊翠雲是財政部同事，莊是優秀的國產署長或督導國產業務稱職的次長，但「去問財政部同仁，99％的人不認為莊翠雲會升任部長，財經界則是98％不認為莊翠雲會升任部長。」

曾銘宗指出，自己沒有為難的意思，只是要凸顯蔡政府、陳內閣「用人不講專業」，他也打聽這次內閣改組過程，陳建仁是為了多一位女性，「妳也敢接。」

曾銘宗說也對莊翠雲說，今天質詢是要凸顯蔡政府、陳建仁用人極度誇張，「為女性而女性」，質詢過程中如莊翠雲覺得不舒服，他願意先表達抱歉。

莊翠雲則答詢表示，對於接下來的財政工作與備詢，都有信心。