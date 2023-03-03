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花人民納稅錢宴請民進黨立委？陳建仁答詢時未正面回應

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
行政院長陳建仁。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
行政院長陳建仁。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

行政院陳建仁近日陸續宴請民進黨立委，聽取施政建議，盼讓施政更加平穩。但對於國民黨立委李德維質疑，宴請綠委的費用是否用人民納稅錢埋單，陳建仁今天在立法院答詢時並未否認，陳揆只表示，「我們是在餐廳一起吃飯」。

立法院今天邀請陳建仁等人列席報告「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」編製經過並備質詢。

李德維質詢時表示，行政院長宴請執政黨立委，是照往例，請問是用人民納稅錢，是個人掏腰包，還是特支費，「還是不知道誰付的？」陳建仁答詢時猶豫了一下說，「我們是在餐廳一起吃飯」。

李德維追問，陳建仁用納稅人的錢請民進黨立委吃飯，卻又在立法院呼籲朝野黨團要全力支持行政院。陳建仁說，他是謝謝執政黨的立委，在施政上的支持與建議，「如果像委員你們有什麼建議，我們也很願意聆聽」，參考意見，讓施政更加平穩，行政院也會跟朝野黨團立委做很好的溝通。

至於備受爭議的國防部「全民防衛動員準備法」問題，李德維詢問陳建仁，是否是在幫前行政院長蘇貞昌收拾爛攤子。陳建仁回應，「我不覺得是」，全民動員確實是很需要的法律，全動法確實是擾了跟民防法之間的整合關係，也需要檢討，行政是有延續。

不過陳建仁也表示，全動法現在是預告，已請國防部好好蒐集資料，再做修法研議。

陳建仁 行政院 李德維 民進黨

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