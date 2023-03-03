數位部：持續檢視各機關網站 確保連線安全

針對立法院國民黨立委再次提醒政府網站http連線議題，數位發展部表示，昨（2）日已有說明，包含數位部等絕大多數政府機關網站，都是以安全憑證提供https連線，例如於搜尋引擎輸入「組織及團體憑證管理中心」時，出現的即是安全網址。

數位部進一步指出，過去確有部分網站保留http網址而未自動轉址，因而若在搜尋時刻意加上「-inurl:https」關鍵字，則會出現http網址。數位部昨日已通知相關單位，盡速實作轉址至https之功能。

數位部現行辦理每月掃描、檢查各機關網域安全性，也針對各級機關、地方政府網站資訊安全積極輔導、協助改善，並規劃徹底關閉較不安全之http連線通道機制。數位部也將持續檢視並強化政府網站，確保連線安全。