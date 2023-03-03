黃國昌將列民眾黨不分區立委？柯文哲稱「別消費」：他還在時力

外傳時代力量前立委黃國昌可能列民眾黨不分區立委，民眾黨前立委蔡壁如表示對此樂觀其成，今民眾黨主席柯文哲受訪時說「不要消費別人」，指跟黃是好朋友，黃還在時力，戰鬥力很強，不負「戰神」聲望。

時代力量黨主席王婉諭指，黃國昌列民眾黨不分區是謠傳，無論是黃跟柯的搭配或黃白合的傳聞，都不是第一次發生，四年前黃沒有答應和民眾黨合體、也沒有承諾，當然四年後的現在也不會做這樣的選擇。

媒體追問黃國昌在2024選舉的角色是什麼？是否擔心時力沒黃國昌會泡沫化？王婉諭表示，時力泡沫化的傳聞也不是一天兩天，時力的價值始終是公平正義，也是被社會大眾所認同的。

王婉諭說，不論黃國昌的安排為何、是否留在政治圈，包括在立法院的角色，都歡迎提出來討論；這也是時力現在刻不容緩需盤點的。

民眾黨團立院總召邱臣遠今表示，「現在連選舉決策委員會都還沒有成立，何來討論跟不分區排名之說？」民眾黨團立院幹事長張其祿說，黨內現在連2024選舉辦法都還沒制定，怎麼會有不分區甚至排名，「直白說就是假消息」。