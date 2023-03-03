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蔡總統頒李大維一等卿雲勳章 沈榮津一等景星勳章
蔡英文總統今天上午頒授總統府前秘書長李大維「一等卿雲勳章」及行政院前副院長沈榮津「一等景星勳章」，表彰他們對國家及社會發展的貢獻與付出，期盼未來在不同工作崗位上，繼續發揮所長，為台灣奮鬥打拚。
蔡總統表示，李大維、沈榮津曾經是執政團隊最重要的成員，一位是長於外交、兩岸及國安領域，另一位是長於經濟、產業及能源領域。過去，他們在不同的公職崗位上，為國家的發展、產業的進步全力以赴，他們專業優秀的表現，大家也是有目共睹。
蔡總統指出，李大維長期在外交圈打拚，以豐富的經驗、人脈，為台灣創造更寬廣的外交空間。沈榮津是財經領域的專家，字典裡面沒有「放棄」這兩個字，只要是為經濟好、產業好、人民好的政策，他都全力以赴，可以說是使命必達，要再次表達感謝之意，「未來，我們還要一起努力」。
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