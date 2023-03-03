快訊

普悠瑪出軌釀18死 司機員尤振仲「超速過彎」判4年半定讞

指台「共諜太多」遭潑尿？警證實《日經》台北辦公室遭潑不明液體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡總統頒李大維一等卿雲勳章 沈榮津一等景星勳章

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統今天上午頒授總統府前秘書長李大維「一等卿雲勳章」及行政院前副院長沈榮津「一等景星勳章」。圖／總統府提供
蔡英文總統今天上午頒授總統府前秘書長李大維「一等卿雲勳章」及行政院前副院長沈榮津「一等景星勳章」。圖／總統府提供

蔡英文總統今天上午頒授總統府前秘書長李大維「一等卿雲勳章」及行政院前副院長沈榮津「一等景星勳章」，表彰他們對國家及社會發展的貢獻與付出，期盼未來在不同工作崗位上，繼續發揮所長，為台灣奮鬥打拚。

蔡總統表示，李大維、沈榮津曾經是執政團隊最重要的成員，一位是長於外交、兩岸及國安領域，另一位是長於經濟、產業及能源領域。過去，他們在不同的公職崗位上，為國家的發展、產業的進步全力以赴，他們專業優秀的表現，大家也是有目共睹。

蔡總統指出，李大維長期在外交圈打拚，以豐富的經驗、人脈，為台灣創造更寬廣的外交空間。沈榮津是財經領域的專家，字典裡面沒有「放棄」這兩個字，只要是為經濟好、產業好、人民好的政策，他都全力以赴，可以說是使命必達，要再次表達感謝之意，「未來，我們還要一起努力」。

蔡英文 李大維 沈榮津

延伸閱讀

大陸海協會致馬紹章唁函 繞過海基會管道

李大維：交流機制停滯 是兩岸人民損失

接任海基會董事長 李大維喊話對岸：兩岸兩會逐步互訪

公股金融人事異動 沈榮津明接任台灣金董事長

相關新聞

馮世寬爆粗口罵日媒報導不實 柯文哲：表現完全正常

日本經濟新聞報導台灣國軍太多外省人，歷任國防部長也幾乎被外省人壟斷，恐無法與共軍作戰，退輔會主委馮世寬昨聞後爆粗口「放他...

蔡壁如與馬文君吃麵「藍白合」？柯文哲：與黨無關

民眾黨主席柯文哲今參加政大國際關係研究中心開幕記者會，被問及南投立委補選是否支持國民黨候選人林明溱，他不假思索說「不會，...

《日經》引述綠營「放眼總統」蔣萬安：我全心拚市政

《日本經濟新聞》引述綠營人士，指出蔣萬安的目標放眼「下一次」的總統選舉，指的是2028年。對此，蔣萬安上午出席台北市啟動...

賴主席首戰／南投補選綠營複製「中二模式」 藍白合成2024試金石？

南投第二選區立委補選明天投票，這是民進黨主席賴清德上任首戰，國民黨主席朱立倫誓言打敗民進黨贏得任內「四連勝」。民進黨比照「中二補選」全黨總動員模式，候選人蔡培慧熱戰一個月，要拿下藍營鐵票倉，國民黨最後兩周強力反擊，藍營縣市首長接連輔選助攻候選人林明溱，藍綠肉搏，選情空前激烈。

蔡總統頒李大維一等卿雲勳章 沈榮津一等景星勳章

蔡英文總統今天上午頒授總統府前秘書長李大維「一等卿雲勳章」及行政院前副院長沈榮津「一等景星勳章」，表彰他們對國家及社會發...

婦聯會紀念蔣夫人宋美齡女士126歲冥誕

中華民國婦女聯合會為紀念創會主任委員蔣夫人宋美齡女士126歲冥誕，上午在美齡樓八樓禮堂舉行紀念禮拜。紀念禮拜由婦聯會主任...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦