國防部預告全動法連柯建銘也驚訝 但盼在野黨別無限上綱

國防部日前預告全民防衛動員準備法修正草案，草案內容遭批評管制言論自由、娃娃兵上戰場，連民進黨立委都不滿國防部事前未溝通，就直接上網預告，造成很多誤解，行政院昨天宣布暫緩推動修法。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，全動法修法草案上網時大家都很驚訝，近日經過溝通討論，國防部已經道歉，包括學生動員過去早就有了，卻被講成娃娃兵，這是國家安全問題，在野黨別再無限上綱，拿國家安全做抹黑攻擊是有點不道德。

柯建銘指出，早在馬英九擔任台北市長時期，台北市政府就擬定101年度台北政府學校青年服勤動員準備執行計畫，包括如何編組等，這是過去就有的，這次國防部提出修法並未提到這部分，若造成誤解就解釋清楚。

由於國防部未溝通說明就預告修法草案，引發外界誤解，行政院已經拍板將暫緩推動，加強各界意見蒐整。柯建銘表示，該草案還在國防部草擬階段，根本還沒有送行政院，距離行政院通過送立法院審查還有一段很長距離，昨天跟行政團隊達成共識，該草案被誤解部分要解釋清楚，同時政院先盤整清楚各部會相關計畫，審慎研議評估。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗質疑，執政黨聲稱暫緩推動修法是測方向，相關修法不會停止推動。柯建銘回應，曾銘宗如何解讀他尊重，民進黨有自己的做法，不必見縫插針，總而言之，現在還沒到修法成熟階段，修法沒有時間表。

柯建銘強調，全動法修法沒有時間表問題，呼籲在野黨，國家是一體的，國家安全是大家的，抹黑攻擊適可而止，不要造成人心惶惶，拿國家安全做抹黑攻擊有點不道德。