在野黨立委也能跟行政院長餐敘溝通 陳揆：有需要願意

行政院長陳建仁最近陸續宴請綠委，民眾黨團立院副總召賴香伶今在立院總質詢時問陳揆，是否只有執政黨立委才有「福氣與資格」和他坐下來好好溝通政治問題？行政院長陳建仁答詢表示，照往例都有跟黨籍立委溝通，謝謝他們的支持跟建議，「如果委員有需要，我們也願意跟委員溝通」。

賴香伶追問，會改變作法跟在野立委做溝通嗎？陳建仁表示，和朝野黨團的委員溝通是行政院應該做的事情。

賴香伶質詢，是否有機會和民眾黨五位立委坐下來，即使不是餐敘，也能好好溝通政事？陳揆說「好」，賴香伶問「大概什麼時候」，陳答詢「我們再來安排，因為接下來就是總質詢。」

賴香伶說，總質詢當然可以直接對話，但時間上很有限。很多議題執政黨立委都可以在餐敘中和陳揆提出，「不曉得這樣的私下溝通方式，回到真正的議政制度，或方案的改變機會多大？」但起碼這種溝通方式是比較順暢的，跟在野黨立委就沒有這樣的管道。語畢，賴接著質詢年金改革議題。