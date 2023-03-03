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影／王鴻薇籲賴清德比照當年賴市長 捍衛台南市民尊嚴
國民黨立院黨團副書記長陳以信（中）、首席副書記長林思銘（右）、立委王鴻薇（左）在國民黨團舉行「邱莉莉不辭 議長不重選 賴清德排黑排假的」記者會，指台南地檢署偵辦台南市議會正副議長賄選案，對台南市議會正副議長邱莉莉、林志展等10人，以涉嫌違反公職人員選舉罷免法等案件，偵查終結，提起公訴。
王鴻薇表示，起訴書中內駭人聽聞，比八點檔的連續劇還要精彩，內容不只是賄選，還有暴力威脅及利誘。質疑邱莉莉、林志展還有資格當正、副議長？要問民進黨主席賴清德，在相較於2015年當時的台南市長賴清德，為了對抗涉賄，面對尚未被起訴的議長李全教，賴清德拒絕進入台南市議會232天，並以在司法沒有釐清之前為由，選擇不進議會，是為了捍衛民主價值，不計毁譽扛起所有的責任，是為了還給台南市民尊嚴。
如今時空轉換，邱莉莉、林志展已經被起訴了，請問賴清德主席，按你的標準是否要「捍衛台南市民的尊嚴」；邱莉莉、林志展是否已經喪失當正、副議長的資格？如果保持沉默或迴避就代表賴清德有雙標，此時台南市民就不需尊嚴了嗎?
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