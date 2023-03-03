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郭台銘批綠圍剿上海復星害民眾受苦 薛瑞元：不清楚

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘質疑綠營對BNT疫苗代理商上海復星大做文章，導致民眾受苦，衛福部長薛瑞元今天在立法院備詢前表示，政府當初採購BNT是被擋，後來的話政府是協助企業去採購BNT。本報資料照
鴻海創辦人郭台銘質疑綠營對BNT疫苗代理商上海復星大做文章，導致民眾受苦，衛福部長薛瑞元今天在立法院備詢前表示，政府當初採購BNT是被擋，後來的話政府是協助企業去採購BNT。本報資料照

南投立委補選投票在即，鴻海集團創辦人郭台銘昨晚在臉書發文力挺國民黨候選人林明溱，並指林曾經提案動用二備金向代理商上海復星購買30萬劑BNT疫苗，民進黨卻對上海復星大作文章，讓台灣家庭受苦。衛福部長薛瑞元今天赴立法院備詢前受訪表示，不清楚郭台銘指的是什麼，也不知道郭講的兩件事情如何連結，當初政府採購BNT是被擋，之後才協助企業採購。

郭台銘昨晚在臉書批評，當處採購BNT疫苗時，民進黨對上海復星大作文章，甚至綠營名嘴、網軍跟進圍剿，並稱採購疫苗最令她緊張跟快樂的一件事，當時如果失敗，不知道有多少台灣家庭因為疫苗不足受苦。

薛瑞元今天受訪表示，不知道郭台銘講的內容，也不知道兩件事情如何連結，到底是在指什麼事情，他不清楚。薛瑞強調，當初政府採購政府採購BNT是被擋，後來的話政府是協助企業去採購BNT，事實是這個樣子。

另外，監察院日前發布新聞稿表示，衛生福利部應檢討新冠疫苗相關採購文書設定為「密」的必要性。薛瑞元說，這個不是合約解密，而是文件保存方式的解密，後續要看監察院的調查報告後處理。

新冠疫苗 BNT 郭台銘

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