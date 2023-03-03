邱莉莉賄選案 藍委：賴清德沈默以對市民沒尊嚴

台南地檢署偵辦台南市議會正副議長賄選案，昨台南市議長邱莉莉、副議長林志展等10人因涉嫌違反公職人員選舉罷免法等案件遭起訴。國民黨立委王鴻薇今表示，民進黨主席賴清德任台南市長時，拒進議會抵制涉賄的議長李全教，更稱是要捍衛台南市民尊嚴，現在邱莉莉同樣涉賄，賴清德卻沈默以對，「這時候台南市民就不需要尊嚴了嗎？ 」

國民黨立法院黨團今在立法院舉行記者會，國民黨立委陳以信也表示，起訴書指控邱莉莉、林志展等涉及賄選及暴力等，不只有賄賂，還有恐嚇情事，更揭露有建商都能配合金援，形同成為民進黨大金庫，連台南市長黃偉哲都被邱莉莉要求，這份起訴書，「就是民進黨是黑金的保證書」。

陳以信指出，民進黨在台南玩弄民主、骯髒至此，且包括光電黑金問題、學甲爐渣案、行政院前發言人陳宗彥案，都從賴清德任台南市長時就開始，賴清德對台南政治敗壞有最大責任，呼籲賴清德應出面向國人道歉，且立即要求邱莉莉、林志展請辭正副議長，並讓台南市議會重新改選議長。

王鴻薇翻出過往紀錄指出，賴清德任台南市長時，當時涉賄的李全教都還沒被起訴，賴清德就以高道德標準拒進議會備詢，更聲稱是為了捍衛民主價值、還台南市民尊嚴。

但現邱莉莉被起訴的情節如此重大，要請問賴清德，按照賴清德標準，邱莉莉、林志展是否喪失正副議長資格？如果賴清德繼續沈默，那就是雙重標準，「這時候台南市就民不需要尊嚴了嗎？ 」

國民黨立委林思銘也表示，經檢方三個月調查，邱莉莉、林志展的案情，為黑金做了最貼切詮釋，賴清德上任黨主席後推出排黑、學倫條款，但面對涉賄議長邱莉莉，民進黨不除名、不下台、不抵制，只有停權處分，難道這就是賴清德的高道德標準跟排黑決心？

林思銘說，難道賴清德說黨內改革、排黑「都是喊假的？」，改革到最後，形同用黨紀挺黑金，還是又是綠色執政、綠能你不能的雙重標準，呼籲民進黨不要包庇涉案相關人等，要求邱莉莉、林志展辭去正副議長職務。