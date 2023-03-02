聽新聞
test
0:00 / 0:00
全動法草案暫留國防部 鄭文燦：跨部會討論後審慎研議
國防部日前預告「全民防衛動員準備法」修正草案，引發各界關注，傳出行政高層擬暫緩推動修法。行政院副院長鄭文燦今晚受訪表示，目前修法欲到一些狀況，產生一些不必要的誤解，因此草案暫時會留在國防部，由行政院召集各部會，瞭解各種動員計畫情況後再審慎研議。民進黨立法院黨團總召柯建銘也說，目前草案條文還有所不足，尚有許多配套要處理，不急於馬上處理，推動修法沒有時間表。
立法院新會前日前展開，行政院長陳建仁依循往例，於剛開議日後邀請執政黨立委餐敘，今天晚上進行第二批次，邀請立法院經濟、財政委員會的民進黨立委餐敘，會後鄭文燦針對全動法修法爭議出面說明。
鄭文燦受訪表示，由於遇到一些狀況，也產生不必要的誤解，全動法修法草案暫時留在國防部，由行政院召集各部會，了解各種動員計劃情況，再來審慎研議。
柯建銘會後受訪也說，國防部突然預告全動法修法，黨團當時都不知道，近日大家坐下來討論，有些被抹黑攻擊的部分，黨團可以適時幫忙回應。
「修法沒有時間表」，柯建銘強調，全動法修法草案目前在國防部內部討論，今天經過黨團成員與國防部溝通討論，認為現行草案條文有所不足，且草案尚未送到行政院，距離送到立法院審查，看來還有一段距離。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言