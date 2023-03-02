全動法草案暫留國防部　鄭文燦：跨部會討論後審慎研議

國防部日前預告「全民防衛動員準備法」修正草案，引發各界關注，傳出行政高層擬暫緩推動修法。行政院副院長鄭文燦今晚受訪表示，目前修法欲到一些狀況，產生一些不必要的誤解，因此草案暫時會留在國防部，由行政院召集各部會，瞭解各種動員計畫情況後再審慎研議。民進黨立法院黨團總召柯建銘也說，目前草案條文還有所不足，尚有許多配套要處理，不急於馬上處理，推動修法沒有時間表。

立法院新會前日前展開，行政院長陳建仁依循往例，於剛開議日後邀請執政黨立委餐敘，今天晚上進行第二批次，邀請立法院經濟、財政委員會的民進黨立委餐敘，會後鄭文燦針對全動法修法爭議出面說明。

鄭文燦受訪表示，由於遇到一些狀況，也產生不必要的誤解，全動法修法草案暫時留在國防部，由行政院召集各部會，了解各種動員計劃情況，再來審慎研議。

柯建銘會後受訪也說，國防部突然預告全動法修法，黨團當時都不知道，近日大家坐下來討論，有些被抹黑攻擊的部分，黨團可以適時幫忙回應。

「修法沒有時間表」，柯建銘強調，全動法修法草案目前在國防部內部討論，今天經過黨團成員與國防部溝通討論，認為現行草案條文有所不足，且草案尚未送到行政院，距離送到立法院審查，看來還有一段距離。