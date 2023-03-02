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AIT新主席羅森伯格 藍委：熟悉兩岸、實質影響力高

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
白宮國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger，圖）即將離職，將接任美國在台協會主席。美聯社
白宮國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger，圖）即將離職，將接任美國在台協會主席。美聯社

美國在台協會（American Institute in Taiwan, AIT）今宣布AIT主席莫健大使（James F. Moriarty）將退休，職務由白宮國安會中國與台灣事務資深主任蘿拉羅森伯格（Laura Rosenberger）接任。國民黨立委江啟臣表示，羅森伯格是白宮高階幕僚出身，熟悉兩岸情勢，AIT過去多為象徵意義，未來可能因羅森伯格，實質影響力上升。

國民黨立委陳以信也表示，羅森伯格長期參與美國對中事務，兩岸情勢上的理解是「門內人」，且對台灣狀況也了解不少，連對在野黨都有了解及互動，相信羅森伯格在新職位上，能有所發揮。

江啟臣分析指出，羅森伯格曾任美國國務卿布林肯幕僚、關係密切，可說是能和白宮核心直接溝通，現剛從第一線位置下來就轉任AIT，未來可以預期，羅森伯格不僅會是白宮和美國國會對接的橋樑，也能在台、美關係上發揮影響力。

江啟臣也表示，一方面台美關係能藉此全面提升，一方面則期待，羅森伯格能在維持台海穩定、和平局勢上有助益，讓美方更了解台灣人民對避免衝突的盼望。

陳以信也說，羅森伯格應參與過包括「拜習會」等美、中來往的執行過程，對兩岸有深入了解，也對台灣事務有理解並態度積極，除認為羅森伯格相當適任，也呼籲羅森伯格，上任後歡迎來台灣，多多了解在野黨和台灣民意對兩岸看法。

美國在台協會 白宮 AIT 江啟臣 陳以信

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