全動法遭指突襲式預告修法 綠委批手法粗糙令人費解

國防部日前預告修正「全民防衛動員準備法」，傳出因為缺乏向國會溝通，加上管制媒體等茲事體大，黨政高層昨天決定暫緩推動修法，有民進黨立委私下表示，國防部事前未善盡向執政黨立委溝通，如此粗糙的手法令人費解，全動法的修法確實有其必要性，但是沒有急迫性。

國防部在2月21日預告修正「全民防衛動員準備法」，完善動員準備階段的動員方案及動員時的徵購、徵用與罰則規定，傳出因為事前缺乏向國會溝通，黨政高層昨天會商後決定暫緩修法。

據了解，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天中午邀請外交及國防委員會、教育及文化委員會的執政黨立委開會討論，與會者還包括國防部副部長柏鴻輝、國防部常務次長房茂宏及全民防衛動員署長白捷隆等人。

根據與會者轉述，多名執政黨立委在會中均表達不滿，主要是全民防衛動員法的修法層面涉及多個部會，國防部卻在二二八連假前以「突襲式」的方式預告修法，連執政黨立委都沒有拿到修法條文，整個過程充滿瑕疵。

該名與會者還說，全民防衛動員法的修法造成外界諸多誤解，國防部僅透過制式的新聞稿對外澄清，該法的媒體動員是在總統發布緊急命令後才會啟動，國防部卻連簡單的對外溝通都做不好，導致持續被在野黨炒作。

與會者認為，國防部推動全民防衛動員法的立意良善，而且該部法律條文大多沒有問題，但是國防部事前沒有向執政黨立委詳細溝通，如此粗糙的手法令人費解，而全動法的修法確實有其必要性，但是沒有急迫性。

另名與會者質疑，全民防衛動員法牽涉到多個部會，主管機關不應該只有在國防部，而是要提升到行政院的層級，國防部有無善盡跟部會溝通的責任，而且法條中「精神動員」等用字遣詞很奇怪，沒有辦法跟得上時代。

該名與會者表示，全民防衛動員法的預告期到3月6日，國防部還要回去做比較完整的修正，未來可能要交由行政院提案，但是全動法不是數位中介法，更沒有娃娃兵上戰場的疑慮，國防部有必要跟教育部好好溝通。

還有與會者表示，國防部的幕僚作業做得非常完備，但是在過程當中沒有跟執政黨立委好好說明，造成大家不知道怎麼幫他們辯護，國防部關起門來做自己的事情，完全是不食人間煙火。

立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委蔡適應表示，全民防衛動員法還在搜集意見跟資料的階段，國防部還沒有正式公布修正草案，接下來還會再跟全民溝通，現在僅止於意見搜集的階段，所以立法流程沒有問題。