【重磅快評】邱莉莉不下台 賴清德打黑金攏係假
台南地檢署偵辦台南市議會正副議長賄選案，歷經近3個月調查，對正副議長邱莉莉、林志展等10人提起公訴。根據檢方調查，邱、林等人不僅涉嫌行賄，對無法賄賂的議員則採取恐嚇手法，種種行徑為「黑金」做了最好的註解，卻是民主政治最負面的示範，絕非民進黨一句「尊重司法」就可以雲淡風清。
民進黨主席賴清德上任後，接連出重手處理學倫案、排黑條款，看似雷霆手段，最後卻是雷聲大雨點小。
民進黨中評會雖將邱莉莉、林志展停權三年，其實不痛不癢，邱莉莉還反酸被停權可保持議長中立，有助議會運作。台南市藍綠議員日前「上午開嗆、下午開唱」的弔詭畫面，更讓外界看清楚政客的嘴臉。
台南假停權、真掌權，相較於2015年當時台南市長賴清德對抗涉賄議長李全教，賴拒絕進入台南市議會232天，最後李全教被判刑撤職，賴清德還聲稱恥辱終於清白、正義終於伸張，陽光照進地方政治。
如今時空轉換，台南再度烏雲罩頂，只是主角從國民黨變成民進黨的，邱莉莉、林志展不只被聲押，如今更被起訴，連台南市長黃偉哲也捲入風暴；賴清德不但沒有要求黃偉哲拒進議會備詢，還放任邱莉莉等人掛著民進黨的黨員招牌，百年府城宛如「高譚市」，真相不明、黑白不分，綠色執政宛如雙標保證。
行政院前發言人陳宗彥因十幾年前的桃色風暴下台，台南市議會更嚴重的黑金風暴卻無人下台負責，引發爭議。
台南市前議員謝龍介説，民進黨為展現捍衛清廉勤政的決心，賴清德應請市議會民進黨團提議兩人辭職，重新選舉正副議長。
如果民進黨仍維持「三不」現狀：不除名、不下台、不抵制，「賴主席」再多的對抗黑金，恐怕都只是假動作，當年的「賴市長」可以接受嗎？
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