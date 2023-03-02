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去年底前公布威權象徵處置跳票 林右昌首曝處理進度

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
內政部長林右昌今天列席立法院內政委員會備詢，針對威權象徵處置進度，林右昌表示，目前優先列管的全國威權象徵有927件，已處置的有66件（僅佔7%），未處置的則有861件。記者胡經周／攝影
內政部長林右昌今天列席立法院內政委員會備詢，針對威權象徵處置進度，林右昌表示，目前優先列管的全國威權象徵有927件，已處置的有66件（僅佔7%），未處置的則有861件。記者胡經周／攝影

促轉會去年5月完成階段性任務解散，原本威權象徵處置業務由內政部承接，民進黨立委賴品妤今天在立法院內政委員回質詢時質疑，內政部承接業務9個月以來從未公布處理進度，當時內政部承諾在去年底前公布調查結果跳票。內政部長林右昌回應，目前優先列管的全國威權象徵有927件，已處置的有66件（僅佔7%），未處置的則有861件（中央管轄353件、地方管轄109件、各學校399件），內政部會儘速將資訊放置官網以供社會檢視。

行政院促進轉型正義委員會於去年5月解散，相關業務交由六大部會承接，其中「威權象徵清除」由內政部負責，但至今9個月為公布相關處理進度。去年9月行政院推動轉型正義會報通過的「威權象徵處置短中長期規劃」，內政部當時承諾將在2022年底前公布調查結果，卻已確定跳票。

林右昌表示，目前優先列管的全國威權象徵有927件，已處置的有66件（僅佔7%），未處置的則有861件（中央管轄353件、地方管轄109件、各學校399件），內政部會儘速將資訊放置官網以供社會檢視。

另外，內政部去年11月公告的「威權象徵處置補助作業要點」，提供各機關最高10萬元補助的辦法，賴品妤質疑成效是否不彰。林右昌坦承，至今僅有10件申請案，「他們還要繼續努力」。

另外，賴品妤也針對內政部監督的權利回復基金會人力問題提出建議。賴品妤說明，據她調查，基金會總員額36人，目前尚缺14人，缺額高達四成。其中至關重要的組別「財產返還組」缺額更高達七成；如此缺口對業務推動顯有不利影響。

賴品妤強調，對逐漸凋零的受難者來說，遲來的正義不是他們用盡一生倡議期盼看到的結果，轉型正義未竟之業不能再拖延。林右昌允諾將於一個月內針對薪資、人力招募等事項通盤檢討，正視轉型正義工程。

內政部 賴品妤 轉型正義 林右昌

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