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希臘火車對撞慘案：國債危機鐵路私有化的後遺症？

中共、白俄聯合聲明反對台獨 外交部表達「最嚴厲的譴責」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
中國國家主席習近平在北京人民大會堂為來訪的白俄羅斯總統盧卡申科舉行歡迎儀式。中新社
中國國家主席習近平在北京人民大會堂為來訪的白俄羅斯總統盧卡申科舉行歡迎儀式。中新社

中國共產黨政府與白俄羅斯威權政府聯合聲明，敘及「台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的台獨外交部今下午發新聞稿，表達「最嚴厲的譴責」。

外交部新聞稿指出，昨天中國共產黨政府領導人習近平與白俄羅斯總統盧卡申科（Aleksandr Lukashenko)共同發布「關於新時代進一步發展兩國全天候全面戰略夥伴關係的聯合聲明」，聲明中指「台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的台獨」，外交部對此表達嚴厲譴責。

外交部表示，對中國共產黨政府冥頑不靈，持續在國際間散佈及強迫其他國家附和其不實論述，以及白俄羅斯扈從中國的不當行為，表達最嚴厲的譴責。

外交部強調，中華民國是主權獨立國家，民主的台灣和極權的中國互不隸屬，「早已是國際社會公認的現狀」，由台灣人民在自由民主制度下選出的民選政府才能代表台灣，中國威權政府務必認清及尊重這個現狀與事實，不應強迫其他國家或組織接受其虛構的「一中原則」。

外交部指出，白俄羅斯及任何其他國家跟隨中國荒謬言論起舞、貶抑台灣主權地位的說法，我國政府和人民、國際社會都無法接受。全球141個國家在聯合國大會投票要求俄羅斯立即無條件撤出烏克蘭、民主陣營國家對中國持續對鄰國的霸凌及軍事威脅表達嚴正關切之際，中共卻以「台灣屬於中華人民共和國的一部分」的說法，在國際社會製造錯假訊息。

外交部認為，中共這樣的作法不僅使台灣人民對其威權政府更加厭惡和反感，也讓國際社會認清中國蠻橫霸凌、破壞和平、肆意擴張侵略的惡劣行徑，堅定支持及捍衛台灣民主自由體制的決心。

白俄羅斯 外交部 中共 台獨

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