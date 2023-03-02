接見加拿大駐台代表 蔡英文：盼支持台灣加入CPTPP

蔡英文總統今天上午接見加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民時表示，台加「投資促進及保障協議」已於上個月啟動正式談判，顯示兩國持續深化夥伴關係，並期盼加拿大能夠支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」 （CPTPP）， 共同創造更豐碩的合作成果。

蔡總統指出，這幾年來，台灣和加拿大在各領域持續深化合作。尤其是上個月，雙方共同宣布台加「投資促進及保障協議」（FIPA）啟動正式談判，這顯示彼此的夥伴關係，正在穩定向前邁進。

蔡總統說，台灣和加拿大在經濟領域具有高度互補性。目前，台灣正積極爭取加入CPTPP，期待加拿大能夠支持台灣加入CPTPP，共同創造更多的繁榮。她也藉此機會感謝加拿大政府堅定支持台灣的國際參與，包括在世界衛生大會（WHA）以及國際民航組織（ICAO）等國際場域為台灣發聲。

蔡總統表示，看到加拿大在「印太戰略」中所宣示的新政策方向，展現出對台海和平穩定的重視，也提及將持續加強跟台灣的夥伴關係。她要再次感謝加拿大政府對台灣的重視和支持。

蔡總統指出，台灣願意貢獻心力，與加拿大及所有理念相近的夥伴，共同維護印太地區的安全、穩定和繁榮。相信未來在倪傑民代表的協助下，台灣和加拿大的合作層面，可以更深更廣，「我們一起努力，創造更豐碩的合作成果」。

倪傑民代表致詞時表示，台灣與加拿大間穩固關係是基於雙方擁有的共同價值，包括對民主治理、人權、性別平等和包容、以規則為基礎的國際秩序，還有國內法治的承諾。

倪傑民指出，誠如蔡總統所言，兩國經濟高度互補為雙方帶來巨大利益，也能創造更多共同利益。加拿大很期待進一步強化台加之間經貿及商務夥伴關係，特別在強化供應鏈安全方面，希望能做到淨零碳排、綠能，以及數位化。加拿大也非常期待強化兩國人民關係，這也是雙邊關係的重要基礎，作法包括加強文化交流、教育交流、國會外交，以及原住民族間更深入的接觸與交流等。

倪傑民說，蔡總統提到，加拿大近期發布了新版印太戰略，這為加國提供了政策框架和戰略方向，以利與台灣進一步交往，加深雙方寶貴的關係。