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希臘火車對撞慘案：國債危機鐵路私有化的後遺症？

美智庫傳統基金會訪台 拱蔡總統訪華府

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡總統接見美國智庫傳統基金會創辦人佛訥。圖／總統府提供
蔡總統接見美國智庫傳統基金會創辦人佛訥。圖／總統府提供

蔡英文總統今天上午接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥，期盼台美未來進一步達成「雙邊貿易協定」（BTA）以及「避免雙重課稅協定」（ADTA），深化經貿夥伴關係，同時提升產業競爭力，台美關係能在各領域創造新的里程碑。

佛訥表示，他的老朋友美國聯邦眾議院議長麥卡錫已表達造訪台北的意願，他非常支持。他認識一位無黨派人士撰文投書美國重要報紙，建議與其麥卡錫眾議長訪台 ，不如邀請蔡總統訪問華府，到眾議院進行演講，如果此行能夠促成，他也想請蔡總統務必到訪「傳統基金會」。

蔡總統表示，「傳統基金會」是美國的重要智庫，每年發布的「經濟自由度」報告，一直是各國政府精進經濟政策的重要參考資料，也注意到台灣在今年度的經濟自由度評比中，名列全球第4名，在亞太地區僅次於新加坡，創下歷年最佳成績。接下來政府會繼續努力，打造自由、開放及公平的經貿環境，也會和民主盟友加強經貿合作，一起維持全球供應鏈的安全。

佛訥表示，近年美國政界人士跨越黨派高度支持更緊密的台美關係，他深受鼓舞。去年，美國聯邦眾議院前議長波洛西率團訪台，在亞太地區引起一些關注，顯示跨黨派持續支持臺灣的自由、獨立自主和台美關係的活力。近期，美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席和重要成員到訪台灣，而台灣外交部長吳釗燮和國安會秘書長顧立雄10天前也訪問美國，顯見加強台美關係的廣度是橫跨政治光譜的共識。

美國 台美關係 蔡英文

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