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【即時短評】大將陳文治涉關說 賴清德這刀該怎麼揮？

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
民進黨主席賴清德才剛決定在黨內大刀闊斧改革，卻接連爆出賴系人馬舊事，新潮流內認為是派系鬥爭。圖／報系資料照
民進黨主席賴清德才剛決定在黨內大刀闊斧改革，卻接連爆出賴系人馬舊事，新潮流內認為是派系鬥爭。圖／報系資料照

民進黨新北市前副議長陳文治陷關說疑雲，遭新北地檢署羈押，陳是民進黨中評委，也是副總統賴清德旗下大將，新潮流內部人士認為此案恐是派系鬥爭，將矛頭指向英系。而賴清德在面對愛將涉案，這刀該怎麼揮，考驗賴的智慧，黨內也同樣關注。

新北市拆除大隊涉嫌包庇違建戶造假，卻意外牽扯出陳文治關說疑雲，陳從國外一回來，立刻遭新北地檢署傳喚收押。

綠營內部對陳文治遭舉發各有不同看法，有人認為，「關心」違建是多數民代都曾做過的事，差別在於程度是否到達「關說」，而此案恐是新北市府反咬陳文治，要新北市民進黨團聽話。

不過，新潮流人士認為，此案與行政院前發言人陳宗彥一案如出一轍，都是從A案開始再爆出B案，咬出關鍵人士，且時間久遠，懷疑有英系人士刻意攻擊，要給賴清德教訓。

據悉，事發後，新潮流內部特地為此案開會，還派出專屬律師為陳文治辯護，可間接證實新潮流相當重視此事，也擔心事件會影響到正在備戰總統大選的賴清德聲譽。

賴清德才剛決定在黨內大刀闊斧改革，卻接連爆出賴系人馬舊事，很難不讓人聯想到政治鬥爭，且陳文治事件又比陳宗彥事件更為複雜。依正常流程，陳文治不管最後有沒有罪，法院都不大可能在2024總統大選前宣判，在此之前勢必被貼上關說標籤。

綠營內部都在看賴清德會怎麼做，這把刀若砍下去，恐使新潮流內部人心惶惶，擔憂是否下個就輪到自己，若不動刀，是否又會遭來質疑？對賴清德來說，如何處理已成現今難題。

民進黨籍前議員陳文治（中）涉入新北市拆除大隊包庇案，日前遭裁定收押禁見。圖／報系資料照
民進黨籍前議員陳文治（中）涉入新北市拆除大隊包庇案，日前遭裁定收押禁見。圖／報系資料照

賴清德 關說

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