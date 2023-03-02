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全動法又是老掉牙戲碼？游淑慧嗆民進黨：黑白臉玩不膩

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員游淑慧嗆民進黨「神也是黨，鬼也是黨」，一手推出惡法想挑戰自由的底線，引起民怨後又一手暫緩修法想撈聲望，黑白臉還要玩多少次？圖／引用自游淑慧臉書
國民黨北市議員游淑慧嗆民進黨「神也是黨，鬼也是黨」，一手推出惡法想挑戰自由的底線，引起民怨後又一手暫緩修法想撈聲望，黑白臉還要玩多少次？圖／引用自游淑慧臉書

國防部預告修正「全民防衛動員準備法」，其中修法內容引爭議，國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書表示，全動法修法因「16歲娃娃兵」、「網路、媒體納管」等疑慮，引發各界關注。游嗆民進黨，「神也是黨，鬼也是黨」，一手推出惡法想挑戰自由的底線，引起民怨後又一手暫緩修法想撈聲望，黑白臉還要玩多少次？老掉牙的戲碼，民眾早就看膩了。

游淑慧今天在臉書說，昨日總統府表示「修法無時間表，盼外界理性溝通」，行政院表示「預告階段尚未定案」，民進黨立法院黨團總召柯建銘說「繼續溝通避免誤會」。綠營府院黨紛紛緊急踩煞車。不過去年NCC推出「數位中介法」引起各界強力反彈後，也是府院黨都有人跳出來喊話，NCC才表示會重新研擬法條內容。

游淑慧提到，如今「數中法」再度穢土轉生，又是同一套手法，一方面推出這種荒誕且傷害民主自由的法案。

游質疑，民進黨一方面又要裝好人，從總統府、行政院到黨團幹部都有人跳出來踩剎車，宣稱沒有要強渡關山並且會再跟各界溝通。但神也是黨，鬼也是黨，一手推出惡法想挑戰自由的底線，引起民怨後又一手暫緩修法想撈聲望，黑白臉還要玩多少次？老掉牙的戲碼，民眾早就看膩了。

游淑慧 民進黨 全動法

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