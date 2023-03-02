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個資法提高罰則、獨立機關化等修法 政院拚本會期送出

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院代理發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會。圖／行政院提供
行政院代理發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會。圖／行政院提供

個資外洩案件頻傳，國發會今祭出三大措施防範，包括修正個資法提高罰則、設立個資保護獨立專責機關等。行政院代理發言人羅秉成今天表示，個資法修法也會連動資安法，相關配套修法會再評估後包裹性送立法院，設置獨立機關的組織法，也力拚本會期出爐一併送立法院審議。

羅秉成今主持院會後記者會說明，非公務機關的資安防護，社會已經愈來愈重視，請數位部等機關，就其業管的高風險業者加以輔導、改善；也呼籲業者在資安防護上多所投資，現在法令相對柔性，罰鍰只有20萬元，為降低資安風險，提高國人個資保護，這樣的法制調整是必要的。

羅秉成指出，相較國際趨勢，我國罰則與其他國家相比確實都偏低，導致有部分業者認為，投入資安防護成本太高，被罰錢比較划算。若抱持輕忽之心，顯然法制上有加強力道的必要，因此，提高罰則必須考慮到業者承擔資安防護，能否在短時間內輔導建立起來，同時在法律上也要求業者要負相當的責任。

羅秉成表示，目前已有70幾個國家針對個資防護有獨立機關化，我國政策上也要朝這個方向走。不過，「中央組織基準法」限制數額已滿，若要以二級機關設立，也要一併修法；或採取像運安會的三級機關，也是可能選項，後續專案小組會做政策決定。

至於修法期程，羅秉成表示，這一波修法是配套的，資安法若評估完成，應該會一起送出，包括其他部會所掌管各法，與個資保護罰則有關也要同步調整，這會期若來得及送出，應該是包裹性立法，也包括獨立機關化的部分。

行政院長陳建仁也指示人事總處，評估先建立籌設小組，籌劃獨立機關層級、運作模式等，一旦修法通過後，或可縮短籌備時間，希望加速朝向個資保護獨立機關監督，早日通過立法、完善國人個資保護。

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