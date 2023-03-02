批資安沒對策 藍曝唐鳳內部會議：忙著改名詞討預算

公部門、企業個資遭駭事件頻傳，國民黨立委賴士葆今披露數位發展部內部會議資訊指出，數位發展部部長唐鳳拿不出防止個資外洩對策，但在內部會議上，卻忙著討論要把數位部工作計畫中的英文名詞翻成怎樣的中文、才能更容易爭取到明年更多預算，質疑數位部到底有無發揮預期應有的資安防護功能？

國民黨今在立法院舉行記者會，賴士葆出示資料指出，在數位部內部會議中，唐鳳和主計處討論時稱，有和數位部常務次長葉寧討論很久，要如何把「Public Code」翻譯成能扣合「公共建設」的中文，最後翻成「公共程式」。

資料中主計處也回應，公共建設的額度大，社發（社會發展）則不見得有經費，建議導向公共建設、爭取預算較容易。

據資料，唐鳳也在和數位策略司的討論中提醒，要部屬思考工作範圍中、是否有屬於公共建設的範圍，因為「如果能說服各界某些服務是公建、明年也會如此」、「今年沒有做這樣論述、到明年難度會比較高」。

賴士葆質疑，唐鳳就是忙著搶明年預算，只要把工作項目中的英文改成中文、換名目「就可以要錢」，因此內部會議裡，唐鳳想盡辦法要把原本就在做的工作內容，改成公共建設相關，就能爭取經費、錢就拿得多。

賴士葆批評，蔡英文總統宣示資安就是國安，但日前才有駭客在暗網兜售2300萬全國民眾個資，且據他調查，政府有約80萬4千個網頁及系統等，都還沒有安全認證。

包括營建署、經濟部、文化部、原委會等，甚至數位部自己網站，都還不安全，但數位部下設資通安全署，到現在都沒作為，呼籲唐鳳不要只會討預算跟開發外賣系統，趕快解決資安問題，否則沒當部長之前是數位天才，當部長後，「變成數位笑話」

國民黨立委謝衣鳳也指出，從2016年起公部門個資被駭事件頻傳，前年有財政部國稅局記帳士個資外洩，去年有健保署主秘違法調閱個資、華航個資外洩等，且近期全國各資流入暗網、微風等企業遭駭等，數位部今年預算共約217億，唐鳳不要只是當人型看板，要提出資安防護計畫和公務系統資安應變措施等。