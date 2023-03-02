AIT主席莫健退休、羅森伯格接任 外交部：感謝與歡迎
美國在台協會（American Institute in Taiwan, AIT）理事會今宣布AIT主席莫健大使（James F. Moriarty）本月20日退休，職務由白宮國安會中國與台灣事務資深主任蘿拉羅森伯格（Laura Rosenberger）接任。外交部今舉行例行記者會，發言人劉永健表示，「外交部對於莫健主席在任內促進台美關係的提升與強化表示高度感謝，對新主席的就任也表示歡迎。」
AIT今表示，美國在台協會是依「台灣關係法」成立的非營利機構，負責處理美國與台灣的非官方關係，感謝莫健大使2016年到2023年間的付出，他任內台美非官方關係有重要擴展，莫健致力於深化美國在台協會與駐美國台北經濟文化代表處的合作，並與台灣當局互動，推進經濟、安全及貿易議題，以及美國與台灣之間的教育關係。
AIT表示，莫健退休之際，國務卿建議AIT理事會，由白宮國安會中國與台灣事務資深主任蘿拉羅森伯格（Laura Rosenberger）接任AIT主席。蘿拉羅森伯格接任後將參與美國對台的政策討論，並代表美國政府來台訪問，以及在美國參加與台灣代表的會議。
AIT指出，蘿拉羅森伯格近廿年關注台海兩岸、印太地區等廣泛國家安全問題，會把這些經驗帶入美國在台協會；蘿拉羅森伯格曾任總統特別助理、白宮國安會中國與台灣事務資深主任等要職，也在國務院和國安會任職過，並曾擔任時任副國務卿布林肯之幕僚長、時任副國家安全顧問布林肯的資深顧問、國安會中國與韓國事務主任、國務院中國辦公室雙邊政治組組長等，經驗豐富。
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