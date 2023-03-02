朝野立委欲修法增加國定假日 內政部長林右昌這樣看

朝野立委提案修法增加國定假日，立法院內政委員會今天排案審查，邀請內政部長林右昌等人列席，民進黨立委莊瑞雄質詢時表示，目前各委員提案增加國定假日版本眾多，哪一個是足以讓全國民眾最適合放假的節日，林右昌笑稱，放假大家都很開心，野立委提案少則12天，多者達24天，所涉層面廣，社會各界有不同意見與期待，有待更進一步討論及凝聚共識。

針對國定假日法修法草案，時力黨團主張言論自由日、世界地球日、世界人權暨美麗島事件紀念日等19天定為國定假日；國民黨立委陳玉珍提案將823戰役紀念日納入國定假日；國民黨立委廖國棟主張把環境日、原住民族日、國際移民日等納入；民進黨立委林靜儀主張國定假日包括全國客家日、環境日、解嚴紀念日、原住民族日、終戰紀念日等。

林右昌列席報告指出，紀念日及節日的實施，本當順應時代變遷適時檢討，與時俱進，但因所涉層面設廣，社會各界上有不同意見與期待，仍帶進一部討論及凝聚共識。

林右昌表示，現行全國性紀念日及節日的放假日，包括元旦、除夕、春節、228和平紀念日、民族掃墓日、兒童節、端午節、中秋節及國慶日，計11日，併計周休二日，全年總放假日數已達115天至116天。此外，尚有原住民族歲時祭儀、勞動節及軍人節等，分別放假1天。

林右昌說，此次朝野立委對於紀念日及節日放假日數的提案，少則12天，多者達24天，尚無共識，仍須廣泛聽取各界意見，審慎衡酌。

另外，為讓國定假日成為連假，現行採取補假方式，於彈性放假前後周六或周日補班，今年補班共6天，引發部分民怨。

林右昌表示，目前補假制度運作還不錯，今年有六天補班日，情況特殊，未來6年不會再發生類似情況，例如明年補班日3次、後年1次、大後年2次，之後分別為一次、三次、三次，今年補班日多達6次的情況，短期內不會發生。