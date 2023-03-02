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全動法修法傳綠營暫緩 李彥秀曝民進黨慣用暗黑五部曲

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員李彥秀。 聯合報系資料照／記者楊正海攝影
台北市議員李彥秀。 聯合報系資料照／記者楊正海攝影

國防部擬修訂「全民防衛動員準備法」，不過因事前缺乏向國會溝通，且管制媒體等茲事體大，黨政高層會商後決定暫緩修法。國民黨台北市議員、國民黨副秘書長李彥秀今天在臉書說，「笨蛋！問題不在缺乏溝通，而是民進黨獨裁、極權、反民主的心態！」「可悲！國防部聽命辦事，揹了黑鍋，被媒體輿論痛批，還不敢吭聲！」

李彥秀今天表示，「暫緩修法」根本就是去年「數位中介法」草案的翻版，民進黨一貫暗黑的五部曲就是，第一，用國安名義包裝獨裁法條；第二，趁連假或其它重大議題時，暗度陳倉偷偷公布草案；第三，如果沒人發現，就用國會多數碾壓力法；第四，如果被抓包，就立刻暫緩，假裝傾聽民意；第五，闖關失敗，換個包裝，重新上架

李彥秀批評，民進黨的賊心不改，視臺灣民主政治為政黨利益的禁臠，未來類似「數位中介法」以及「全民防衛動員準備法」修正草案的例子仍將層出不窮！

民進黨以民主進步為名，但完全執政的權力魔戒，卻讓民進黨成為失去靈魂的殭屍！

民進黨 李彥秀 全動法

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