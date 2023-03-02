防止非公務機關個資外洩 國發會提三大策略

近期多起個資外洩事件引發矚目。國發會今天在行政院會報告「防止非公務機關個資外洩精進措施」，提出三大策略方向。行政院長陳建仁指示，各部會後續依國發會所提精進措施，強化自身個資保護，也要對個資法賦予各主管機關監管業者全線加強落實、積極執法。

國發會提出三大策略包括強化聯繫會議功能、提高個資法相關罰則，以及推動設立個資保護獨立專責監督機關。

國發會指出，為督促各部會落實監管所轄事業之個人資料保護事宜，政院自2021年8月起在分級、課責、通報及跨部會協調等原則下，建立「行政機關落實個人資料保護執行聯繫會議」機制，由國發會擔任幕僚，邀集行政院所屬機關召開會議，進行橫向協調。

行政院將透過聯繫會議要求各部會強化監管效能，由「事前」強化部會執法能量與提升業者個資防護能力、「事中」精進案件通報與監督程序及「事後」落實執法及強化行政檢查等措施，提升行政效能。

針對業者違反個資保護安全維護義務的處罰，國發會指出，現行個資法裁罰額度相較其他國家較低；同時考量數位時代下個資普遍被大量蒐集、運用的情況，宜賦予業者更高的保護責任，因此參考外國立法例朝提高裁罰額度的方向研議修法。

國發會表示，去年8月12日憲法法庭宣示第13號判決，要求相關機關應在3年內完成個資保護獨立監督機制，行政院同年5月公布的「國家人權行動計畫」，也已將「設置獨立隱私專責機關」列入計畫項目。基於獨立監督機制應具備獨立性、專責性及機關化等要素，並與國際接軌，後續將朝設置個資保護獨立專責機關的方向推動。