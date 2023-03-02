警政署前副署長視訊參加對岸活動 台灣基進批統戰破口

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱今天說，高雄市鳳山區誠義里長劉啟芳與北京市西城區連線舉行元宵節活動，不僅有國民黨智庫執行長柯志恩透過影片祝福，還有警政署前副署長蔡俊章受邀出席活動，這種由台灣在地代理人舉辦的統戰活動，似乎成為退休高官參加統戰活動的破口。

台灣基進上午舉行「中國統戰活動驚見台灣前警政高官，抗中民防又破洞」記者會，吳欣岱表示，高雄鳳山與中國北京舉行共慶元宵節活動，活動後由於疫情趨緩，近期還有多位里長組織參訪團前往中國參訪，並且跟中國國台辦主任宋濤會面，中國統戰在解封之際傾巢而出。

吳欣岱指出，劉啟芳牽線主辦與中國北京連線舉辦慶元宵活動，台灣基進赫然發現蔡俊章也有線上出席活動，不僅被中國媒體以「知名藝術家蔡俊章贈墨寶」介紹，相關新聞更被高掛在國台辦的網站上面。

吳欣岱說明，根據「兩岸人民關係條例」第9條規定，國安情報政務副首長以上人員，不得參與中國黨務、軍事、行政或政治性機關、團體所舉辦的慶典或活動，然而這種由台灣在地代理人在台灣本地所舉辦的統戰活動，似乎已經變成退休高官參加統戰活動的破口。

吳欣岱強調，警政署主掌全國警政人事、警務民防教育訓練機制，而基層里長屬於民防團組建基層，一旦體系遭到滲透，戰爭來臨時可能無法發揮效用，再加上里長因為沒有連任限制，中國透過統戰收買恐怕效益更高。

台灣基進高雄市議員張博洋表示，過去因為疫情促使基層統戰交流受阻，但是隨著解封防火牆也隨之消失，宋濤能夠在短時間內促成里長、宗教團體訪中，在在顯示統戰一直都在，只是換了一種形式維持。

張博洋還說，前警政署高官以藝術家的身份「線上參與」活動，由於並未前往中國，巧妙地迴避禁止參加統戰活動的相關規定，然而里長的公職身分特殊，「兩岸人民關係條例」明定不得到中國擔任任何黨政公職，但是對於中共邀請里長到中國進行統戰活動卻無法約束。

張博洋強調，村里是台灣最基層的行政區劃分，「民防法」規定村里應編組民防分團，並且由村里長兼任分團長角色，放任村里長與中國交流、接受中國統戰，擺明是在放爛民防，內政部必須針對基層統戰有所應對。

張博洋認為，無法可管不是統戰威脅的理由，如果無法可管就修法來管，台灣基進今天揭露的相關訊息都在國台辦的網頁上都看得見，如果國台辦把團體跟人物的交流當成業績，陸委會就應該化被動為主動，阻止不正當的交流，或者揭露買辦行為當作業績以此抗衡。