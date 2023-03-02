個資外洩頻傳 三監委聯手申請自動調查

近來民間企業接連發生遭駭客入侵，致客戶資料遭盜取，甚而上網兜售之數量逾百萬筆，嚴重損及民眾權益，影響社會治安，監察委員王麗珍、葉宜津、賴鼎銘今天表示，已申請自動調查。

三位監察委員表示，政府相關機關包含各該公司目的事業主管機關及資訊安全專責單位，對於民間企業資訊之安全管理，具有督管職責。究權責單位對於民間企業資訊安全之納管措施、資通系統安全防護之督管及協輔機制，是否周妥？有無隨著數位科技發展與時並進，滾動式研擬策進作為？又現行法令規範是否健全完備？能否有效嚇阻違法？

三位監委指出，對於資訊環境之安全防護，有無相關強化措施？如何防止類似事件再度發生？有關個人資料保護、資訊安全防護及相關法制觀念之宣導機制，應否檢討強化？事涉民眾權益、社會安定與國家安全之維護，實有深入瞭解之必要。