跨黨立委提修法增加國定假日 最少多1天、最多加13天

現行全國性紀念日及節日的放假日共11天，立法院內政委員會今天審查國定假日法草案，朝野立委各自主張增加各種的國定假日，國民黨立委陳玉珍主張8月23日八二三炮戰紀念日，時代力量黨團則提出新增言論自由日、世界地球日等，民進黨立委林靜儀則是希望新增農曆1月20日全國客家日，綜整各種修法草案，國定假日天數最少增加1天，最多增加13天。

根據內政部頒布的「紀念日及節日實施辦法」，現行國定假日有中華民國開國紀念日、除夕、春節、和平紀念日、兒童節、民族掃墓節、端午節、中秋節及國慶日，除了春節放3天假外，其餘都放1天假，共有11天國定假日。另外，勞工可於5月1日勞動節放假1日，軍人也可以於9月3日軍人節休假1日。

立法院內政委員會今天審查「國定假日法」草案，共有時代力量黨團、民進黨立委陳瑩、林靜儀、賴惠員、國民黨立委陳玉珍、廖婉汝、廖國棟等人修法提案。

陳玉珍主張，除目前施行的春節、清明節、端午節、中秋節放假外，另明定11個國定紀念日，包括1月1日中華民國開國紀念日、2月28日和平紀念日、8月23日八二三紀念日、10月10日國慶日4天，其中新增8月23日「八二三紀念日」放假1日；廖婉汝進一步主張，中華民國開國紀念日、國慶日放假3天。

陳瑩則希望新增8月1日「原住民族日」放假1日，且具原住民身分者，每年有3天歲時祭儀假；賴惠員則主張民俗節日中的元宵節應放假1日。

時力黨團主張，除元旦改為放假2天外，新增4月7日言論自由日、4月22日世界地球日、7月15日解嚴紀念日，總共19個國定假日。