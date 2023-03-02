立委籲「金融漢光演習」 並確保資安不會成金融戰破口

美國聯邦眾議院金融委員會、外委會昨通過多項挺台法案；民眾黨團立院總召邱臣遠今指，這顯示未來金融嚇阻將成為美國抗中常態性作法，並展現美國在「台海有事」時，會透過經濟金融制裁措施對中施壓。

邱臣遠表示，美國聯邦眾議院金融委員會通過台灣衝突嚇阻法案（Taiwan Conflict Deterrence Act）、保護台灣法案（Pressure Regulatory Organizations To End Chinese Threats to （PROTECT） Taiwan Act）、不歧視台灣法案（Taiwan Non-Discrimination Act）等三項友台法案，以確保台灣國際參與及嚇阻中共犯台企圖為出發點。

邱臣遠說，此舉一方面授權美國財政部對中國高官採取金融制裁，示警中國；另一方面，則透過美國在國際組織力量支持台灣參與IMF，以及當台灣遭受中國行動威脅之際，美國得以最大可行範圍，將中國代表排除於20國集團（G20）、國際結算銀行（BIS）等國際金融機制與組織之外。

邱臣遠指，美眾議院通過這些法案，展現烏俄戰爭爆發後，國際間透過金融措施「助烏抗俄」模式；美國將延續且機制化，使金融成為除了貿易之外，另一種經濟制裁的熱門選擇，也是未來討論台海衝突應對策略時，必須積極納入的項目。

邱臣遠認為，面對兩岸局勢不穩，金融手段上除美國對中國的嚇阻和制裁措施，台灣也須儘早展開「金融漢光演習」，內外合擊才有助於台灣應對中國威脅。