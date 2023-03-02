AIT：莫健退休 羅森柏格將接任主席

美國在台協會（AIT） 理事會1日宣布，主席莫健（James Moriarty）將於本月20日退休，由白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）接任。

AIT為美國與中華民國斷交後，美國依據台灣關係法所成立的非營利私人機構，用來處理美台非官方關係；根據AIT網站，主席參與美國對台灣的政策討論，也會代表美國政府定期訪台，並在美國參加與台灣代表的會議。

莫健自2016年10月擔任主席至今6年多，AIT新聞稿表示，感謝莫健的服務，美台的非官方關係在他在職期間有了重要進展，莫健致力深化AIT和駐美國台北經濟文化代表處的合作，並與台灣當局互動，推進經濟、安全及貿易議題，還有美國與台灣之間的教育關係。

AIT宣布，羅森伯格將接任AIT主席，在此之前，她曾在國務院和國安會任職，並追隨現任國務卿布林肯（Antony Blinken），曾任副國務卿布林肯的幕僚長、副國安顧問布林肯的資深顧問，也在國安會擔任中國與韓國事務主任等職。

彭博資訊15日報導，羅森柏格將於下月離職，白宮稱這與中國大陸偵察氣球無關；報導並稱，羅森柏格的去職已經規畫好一段時間。

自由亞洲電台17日接著報導，羅森柏格將接任美國在台協會主席。