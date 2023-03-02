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AIT：莫健退休 羅森柏格將接任主席

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格將接任美國在台協會主席。 美聯社
白宮國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格將接任美國在台協會主席。 美聯社

美國在台協會（AIT） 理事會1日宣布，主席莫健（James Moriarty）將於本月20日退休，由白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）接任。

AIT為美國與中華民國斷交後，美國依據台灣關係法所成立的非營利私人機構，用來處理美台非官方關係；根據AIT網站，主席參與美國對台灣的政策討論，也會代表美國政府定期訪台，並在美國參加與台灣代表的會議。

莫健自2016年10月擔任主席至今6年多，AIT新聞稿表示，感謝莫健的服務，美台的非官方關係在他在職期間有了重要進展，莫健致力深化AIT和駐美國台北經濟文化代表處的合作，並與台灣當局互動，推進經濟、安全及貿易議題，還有美國與台灣之間的教育關係。

AIT宣布，羅森伯格將接任AIT主席，在此之前，她曾在國務院和國安會任職，並追隨現任國務卿布林肯（Antony Blinken），曾任副國務卿布林肯的幕僚長、副國安顧問布林肯的資深顧問，也在國安會擔任中國與韓國事務主任等職。

彭博資訊15日報導，羅森柏格將於下月離職，白宮稱這與中國大陸偵察氣球無關；報導並稱，羅森柏格的去職已經規畫好一段時間。

自由亞洲電台17日接著報導，羅森柏格將接任美國在台協會主席。

美國在台協會 AIT 羅森柏格 莫健

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