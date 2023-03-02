疫苗採購公文解密有望 薛瑞元：收到監院報告後會檢討

監察院昨發布新聞稿表示，衛生福利部應檢討新冠疫苗相關採購文書設定為「密」的必要性。對此，衛生福利部部長薛瑞元今上午表示，目前還沒接到監院報告詳細內容，接到後會檢視相關建議內容，衛福部會做適度檢討，看是否有哪些不涉及合約保密協定的部分，就解開不再以密件方式保存。

薛瑞元今上午赴立法院社會福利及衛生環境委員會參與「社會福利基本法草案」審查會議，會前接受媒體聯訪，做出如上表示。

有關公文解密可能，薛瑞元說，之前都說明過，採購疫苗有兩部分保密，第一部分是合約中的保密期限，分別是五年、七年、十年，時間到才能解密。

第二部分是公文處理流程部分，30年保存期限內要以以密件方式傳遞保存，這部分若接到監院調查報告後，會檢視相關建議內容，適度檢討過去採購疫苗的相關文件是否有哪些不涉及合約保密協議的，就可以解開不以，密件方式保存，「我們會做檢討。」

針對高端疫苗相關爭議，目前第三期臨床試驗還沒出爐，監院新聞稿相關內容也很少。對此，薛瑞元表示，目前只看到揭露於媒體的部分，衛福部還沒有收到報告詳細內容；高端疫苗的第三期試驗是世界衛生組織(WHO)贊助支持進行的，數據資料都在WHO那邊，還沒有公佈出來。