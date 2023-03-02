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北監收容人藏手機有內情？阻斷器太老舊防不住5G訊號

【專家之眼】國際情勢將更加動盪

聯合報／ 湯紹成／亞太綜和研究院院長
俄羅斯總統普亭上月28日在聯邦安全局會議演講，下令四個俄國自稱已兼併的烏東地區加強保密防諜及反破壞工作。(歐新社)
俄羅斯總統普亭上月28日在聯邦安全局會議演講，下令四個俄國自稱已兼併的烏東地區加強保密防諜及反破壞工作。(歐新社)

近日俄烏戰事日益升高，雙方都沒有妥協的跡象；而美中關係亦同，兩國也爭執不下，美方還持續加碼支持台灣刺激北京。就在此時，美俄關係也更加惡化，因普亭簽署暫停參與《新削減戰略武器條約》（New START）已生效，兩大國之間的安全護欄大幅削減，國際風雲詭譎。

俄烏衝突一周年，目前世人都在尋求和平的解方。一般而言，要結束戰爭遠要比發動戰爭更加困難，至今的俄烏衝突再次加以驗證。因為要從停火到停戰再到和平協議，且各個階段都相互關聯，尤其領土主權問題難解，比如克里米亞半島和頓巴斯地區的歸屬問題，沒有有力的調停者，確實難以達陣。

在美中台方面，美國持續加碼打台灣牌，除增加美軍人員赴台之外，美國國會還要到台灣來開聽證會，甚至蔡英文還要訪美，可見今年兩岸三方的動盪必定加劇。目前執政黨所主張的「抗中保台」口號消失，但因美方強勢，原本政策難以改變，只能持續向前衝刺。因而，若依照去年九合一選舉民進黨大敗的結果觀之，只要在野陣營團結一致，變天的機率仍大。

就在此時，俄羅斯總統普亭日前簽署，暫停參與《新削減戰略武器條約》（New START）。這一舉動，堪稱是近期的國際重磅事件，也更進一步惡化了俄烏戰事及其影響。

而美方一面抨擊，另一方面更憂心俄方使用核武器，因威權國家在情急之下，確實難以自控。尤其，該條約不僅是當前美俄兩個核武大國之間唯一的軍控條約，再者條約中並未規定締約國可以單方面暫停的條款，因而所謂暫停，其實就是退出，只是俄羅斯可能還想留條後路罷了。

自冷戰時期以來，由於大國都擁有核武，軍控的意義重大。基於相互毀滅的結果，各自都十分自制，因而核武已變為政治武器。但如今局勢緊張，若大國之間失去護欄，那將極度危險。

再加上兩岸之間根本沒有護欄，美中之間的護欄也形同虛設，因而可知，當前的國際局勢，確實要比以往更加危急。

核武 俄羅斯 美國

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