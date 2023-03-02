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冷眼集／綠甩黑鍋前 先解決台南黑金案

聯合報／ 記者林縉明
立法院內政委員會昨審查攸關「排黑條款」的公職人員選舉罷免法部分條文修正草案、總統副總統選舉罷免法部分條文修正草案，內政部長林右昌（右）上任後首度赴委員會報告備詢。記者曾吉松／攝影
立法院內政委員會昨審查攸關「排黑條款」的公職人員選舉罷免法部分條文修正草案、總統副總統選舉罷免法部分條文修正草案，內政部長林右昌（右）上任後首度赴委員會報告備詢。記者曾吉松／攝影

黑金問題成為民進黨去年九合一慘敗關鍵原因，民進黨在選後積極推動「擴大排黑」條款，不僅意圖展現排除黑金決心，希望能在二○二四總統及立委選舉前清理戰場，更是要緊扣藍營「黑帽」，把「黑鍋」甩給國民黨；但民進黨該先解決台南八十八槍擊案、正副議長賄選案，而不是一隻手指別人，卻對自己問題視而不見。

民進黨近來與「黑道」、「黑金」形影不離。先是發生台南八十八槍擊案，背後被質疑與光電利益有關，但民進黨至今沒有給外界一個清楚交代，不無以拖待變之虞。

涉及賄選案的台南市正副議長邱莉莉、林志展，日前二度被台南地檢署傳喚，民進黨中評會雖火速對邱、林祭出停權三年處分，但後續仍是要待司法調查後再行處置。

這兩大黑金事件，都發生在民進黨主席賴清德的台南「本命區」，讓賴臉面無光。相較過去為對抗黑金堅持近九個月不進市議會的「賴市長」，如今「賴主席」面對黨員陷入賄選案，完全不見當初氣魄。

民進黨在立法院占多數，此際強推「擴大排黑」條款， 除了站在順意民意的浪頭，還要拉國民黨一同下水，因此一再點名國民黨充斥黑金政治人物，似乎以為外界看到藍營充斥黑金，就忘了檢討綠營。

民進黨與其埋頭修法，不如先徹查並公開台南八十八槍擊案及正副議長賄選案真相，否則難免被質疑只是一場政治秀。

民進黨 台南 賄選

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