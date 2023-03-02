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新聞眼／黨政軍退出媒體 淪笑聞

聯合報／ 記者蔡晉宇
民進黨前副秘書長林鶴明轉戰三立公司。聯合報資料照片 記者曾原信／攝影
民進黨前副秘書長林鶴明轉戰三立公司。聯合報資料照片 記者曾原信／攝影

民進黨前副秘書長林鶴明暫別政壇舞台，轉戰三立公司，法律層次雖未必有問題，但若從民進黨「黨政軍退出媒體」的核心理念來看，無疑又是一樁「綠色雙標」。

民進黨在八○、九○年代高舉黨政軍退出媒體大旗，當初要角羅文嘉、李文忠等人至今仍在政壇，甚至還和民進黨主席賴清德團隊關係匪淺，但把最近幾個事件串在一起看，黨政軍真的退出媒體了嗎？

舉個最明顯的例子，民進黨「海派」便是以已故三立電視台董事長林崑海為首的派系；林崑海去世前，海派逐漸轉型「湧言會」，目前湧言會在民進黨內有一席中常委及三席立委，早就是民進黨內部「喊水能結凍」的重要派系，「三立幫」更是綠營新勢力。

綠營人士「政媒雙棲」已不是新聞，在立院，已有三立電視台出身的立委林楚茵；不久前，內政部前部長徐國勇請辭後馬上到民視開節目，薪水三級跳之餘，黨內政敵在立院的監視器畫面都能獨家在節目中播出；現在，熟悉媒體領域的林鶴明再加入三立子公司，立委、名嘴、綠媒的「政媒三棲」，已是現在進行式。

從九○年代至今，民進黨喊黨政軍退出媒體 已喊了四分之一個世紀，但改變的，只有國民黨勢力被逐出媒體，取而代之的是政治光譜另外一端的綠色勢力。

「黨政軍退出媒體」這句話，不僅流於口號，其實更像笑話。

民進黨 林鶴明 湧言會

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