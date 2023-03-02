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政媒雙棲？林鶴明任三立子公司行銷長

聯合報／ 記者蔡晉宇程遠述李光儀周佑政林銘翰／台北報導
民進黨前副秘書長林鶴明（圖）出任三立集團子公司「創造智能」團隊行銷長，國民黨立委王鴻薇批評，明年選戰將屆，林鶴明就是去三立幫民進黨操盤網軍。本報資料照片
民進黨前副秘書長林鶴明（圖）出任三立集團子公司「創造智能」團隊行銷長，國民黨立委王鴻薇批評，明年選戰將屆，林鶴明就是去三立幫民進黨操盤網軍。本報資料照片

繼內政部前部長徐國勇轉戰民視政論節目主持人後，民進黨前副秘書長林鶴明也出任三立集團子公司「創造智能」團隊行銷長，外界質疑綠營「政媒雙棲」。國民黨立委王鴻薇批評，三立與民進黨關係密切，林鶴明新職業務之一是「社群代操」，明年選戰將屆，林鶴明就是要去三立幫民進黨操盤網軍。

三立昨天發出新聞稿回應，創造智能執行長林慧珍表示，林鶴明在政府部門與政黨服務超過十年，對於台灣政治、社會、經濟發展都有精準洞察，期待他的加入能擴大影響力與服務廣度。林鶴明指出，加入創造智能團隊是一個新的挑戰，無論是過去或未來，科技會持續進步，也會改變人們的生活型態，創造新的商機。

林鶴明過去擔任總統府發言人與民進黨副秘書長時，深受蔡英文總統倚重。二○二○年，蔡總統競選連任，林鶴明透過網路社群，成功打造蔡總統「辣台派」形象，但因督導業務與網路社群息息相關，網軍對他也有正反評價。

王鴻薇質疑，林鶴明新職的爭議關鍵可能是「社群代操」，包括「帶風向」和「養網軍」，這些恰好也是林在民進黨負責業務範圍，民進黨把林鶴明調去三立，是否就是要他在綠媒裡幫民進黨養網軍？

曾任總統府發言人的國民黨立委陳以信表示，林鶴明曾任總統府發言人，負責媒體事務，如今卻轉換成幫媒體「接案」的行銷長，恐違反旋轉門條款；就算不違法，至少是「打擦邊球」，是不好的示範。

立委曾銘宗表示，為何三立跟民進黨高官關係這麼好，是不是雙方過去就很常「合作」？

國民黨立委李德維也指出，過去標榜「黨政軍退出媒體」，卸任公職若到媒體上班，至少還遮遮掩掩，現在民進黨都視為理所當然，根本是「人不要臉天下無敵」；林鶴明曾是駐日代表謝長廷幕僚，當過台北市府、總統府發言人，也當過民進黨副秘書長、代理過秘書長，離開黨職後直接到三立，他一點都不意外，因為三立和民進黨本來就是一家人，「都是自己人」。

曾任三立新聞主播的民進黨立委林楚茵表示，三立是一個大型媒體集團，公司當然會需要這樣的人才，若真是網軍業務，如此操作未免太大剌剌，國民黨不要看到黑影就開槍。

考試院公務員保訓會前委員桂宏誠說，旋轉門條款是指「職務直接相關」，但總統府並沒有發言人編制，都是其他職務兼任，林鶴明在總統府應該是「以機要任用的參議」，就是首長的幕僚、秘書，沒有主管業務，但林鶴明在總統府顯然不只擔任秘書、幕僚，重點是「政治影響力」；如今林任媒體行銷長，背後牽涉的是政黨「以權力換取利益」、「政媒互利關係」等問題。

林鶴明 民進黨 總統府發言人

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