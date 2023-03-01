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陳建仁首次宴請綠委 聚焦全動法修法及全民發現金

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長陳建仁今天宴請民進黨立委餐敘，主要聚焦在全動法修法及全民發現金議題。記者陳正興／攝影
行政院長陳建仁今天宴請民進黨立委餐敘，主要聚焦在全動法修法及全民發現金議題。記者陳正興／攝影

行政院長陳建仁今晚宴請民進黨立委，民進黨立法院黨團柯建銘表示，餐會氣氛非常融洽，對於未來行政及立法間的溝通，絕對會有相當大的幫助，國防部近日預告修正「全民防衛動員準備法」造成諸多誤解，這部法案沒有一定的時程表，未來行政與立法部門還要繼續溝通。

立法院新會期上周開議，陳建仁晚間宴請內政委員會、外交及國防委員會的執政黨立委，與會者包括民進黨團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬、書記長吳琪銘，以及民進黨立委伍麗華、劉世芳、陳亭妃、何志偉、蔡適應、吳琪銘、蘇巧慧、賴品妤、莊瑞雄、邱議瑩、黃世杰等人。

柯建銘會後受訪說，民進黨長期以來有個傳統，立法院開議後由行政院長請客吃飯，因為行政院跟立法院之間有些意見要交換溝通，這次總共分為4個梯次，再加上陳建仁剛上任行政院長不久，今天主要都是在談重要政策及法案，還有行政與立法部門之間的配合。

柯建銘透露，今天餐敘氣氛非常融洽，且溝通不具形式，對於未來行政院與立法院之間的溝通，相信會有相當大的幫助。

有關國防部近日預告修正「全民防衛動員準備法」，柯建銘則說，總統府跟行政院今天都有分別發布新聞稿，這部法案沒有一定的時程表，而且還沒成為正式要送到立法院的法案，過程造成很多誤解及在野黨的攻擊，執政團隊必須避免。

柯建銘認為，國防部的確有想要修法的地方，但是這個部分還沒有送到行政院，現在還不是很成熟的階段，過程造成誤解都很不必要，「我們希望繼續溝通，這部法案沒有一定的時程表」。

柯建銘強調，今天餐敘最主要的目的就是促成行政院與立法院之間的協調、整合與溝通，這是民進黨本來就有的完整機制，一切都沒有問題。

蔡適應受訪則表示，陳建仁非常有心邀請立委餐敘，主要是希望作為行政院與立法院的溝通，陳揆也在會中特別提到，與發現金等相關的「疫後特別條例」已經完成三讀程序，行政院接下來要把特別預算送到立法院審查，希望民進黨團的成員一起努力，盡速讓這個案子能夠三讀通過。

蔡適應也說，陳建仁是一位溫暖的行政院長，他在會中特別傾聽許多立委的意見，同時也有表達個人的看法，今天用餐過程非常愉快，大家都對未來行政與立法部門的合作、默契深具信心。

柯建銘 陳建仁 國防部

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