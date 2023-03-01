快訊

美國畢業生平均薪資10科系「吊車尾」 這行做到中年也難翻身

提升都市設計審議效能，北市府快速通關專案上路

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導

為提升都市設計審議效能，台北市政府宣布，自今（1）日起啟動「都審130快速通關專案」，針對案情單純無突破法令原則性規定案件，直接適用「行政流程一次通關，30日內完成審查程序」快速機制。

台北市都市發展局表示，台北市都市設計審議制度自2015年開始興革，全力落實分級分流審議，平均行政時程已由原90日縮減至50日，但近年來案件量增加，且法令多已有相對穩定且明確的規範，針對民間及小型公共工程案件提出「都審130快速通關專案」，案件通過幹事會可直接提送委員會審議，縮短時程讓民眾有感。

都發局指出，可以適用的案件類型如下，一、 專案程序案件：符合原則性規定及容積獎勵值明確的條件，幹事會通過後可逕提專案委員會，省去原本須修正書圖重新申請的時間，案件得以「行政流程一次通關，30日內完成審查程序」，預估約有40%以上案件受惠。

二、 簡化程序案件：提升主持人層級，由都發局副局長主持，府內委員組成為主，縮短排會時間。

都發局說，都市設計審議時效須透過公私協力的方式持續精進，未來將嚴格把關送審圖說品質，倘申設單位未能於一日內補齊書圖則先退補正。並透過申設單位填寫滿意度調查表檢討優缺失，持續精進審議程序。

據指出，為協助推動台北市老舊建築更新，提升都市環境生活品質，日前都發局長王玉芬率都發局團隊拜會台北市不動產開發商業同業公會，與業界就台北市未來都市更新政策交換意見，王玉芬表示未來將持續滾動檢討都市更新、都市設計及容積移轉相關審議機制，以公開透明程序加速推動都市更新，今日政策便是加速推動都更的具體作為。

北市 都市更新

延伸閱讀

友達永續基金會「圓夢計畫」推動綠能公益 挹注社福機構20年永續收益

普發6千、六福集團放大2.3倍！預買餐券現賺8,280元

鍾沛君提議北市府停辦二二八追思會 黃瀞瑩：應持續

藍議員提案停辦228台北官方活動 蔡詩萍：不會停辦

相關新聞

監院「疫苗案」未提糾正 僅要求行政院督促衛福部檢討改善

監察委員林郁容、王麗珍、蘇麗瓊、蕭自佑所調查的疫苗採購與整備案，調查結果22日在監察院社會福利及衛生環境委員會通過。今天...

美國國會通過多項挺台法案 外交部：感謝「強勁支持」

美國聯邦眾議院金融委員會、外委會通過多項挺台法案，外交部今傍晚表示，由衷感謝美國國會持續展現對台灣的強勁支持，將密切關注...

僑委會委員長徐佳青讚蕭美琴駐外表現 僑胞不分藍綠讚

僑委會委員長徐佳青今接受網路節目「齊有此理」訪問，她表示，近年來台灣在國際間能見度大大提升，在車站遇見大學生、搭計程車遇...

民進黨：國民黨操作疑美論卻不願譴責中共 國際笑話

國民黨立委李貴敏今天公布民調表示，近半數民眾對於美國保障台灣安全沒有信心。民進黨國際部主任謝佩芬回應，民進黨對於這種試圖...

立委選戰開打 國民黨這人宣布參選高雄左楠區立委

高雄八席立委全是民進黨籍，國民黨中央委員孫健萍繼去年率先宣布參選高雄市長後，今天又宣布角逐左楠區立委提名，口號恰巧也跟爭...

林鶴明任三立子公司行銷長 藍委：人不要臉天下無敵

曾任總統府發言人的民進黨副秘書長林鶴明，今傳出出任三立集團子公司「創造智能」團隊行銷長一職。國民黨立委李德維批評，過去注...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦