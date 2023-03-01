提升都市設計審議效能，北市府快速通關專案上路

為提升都市設計審議效能，台北市政府宣布，自今（1）日起啟動「都審130快速通關專案」，針對案情單純無突破法令原則性規定案件，直接適用「行政流程一次通關，30日內完成審查程序」快速機制。

台北市都市發展局表示，台北市都市設計審議制度自2015年開始興革，全力落實分級分流審議，平均行政時程已由原90日縮減至50日，但近年來案件量增加，且法令多已有相對穩定且明確的規範，針對民間及小型公共工程案件提出「都審130快速通關專案」，案件通過幹事會可直接提送委員會審議，縮短時程讓民眾有感。

都發局指出，可以適用的案件類型如下，一、 專案程序案件：符合原則性規定及容積獎勵值明確的條件，幹事會通過後可逕提專案委員會，省去原本須修正書圖重新申請的時間，案件得以「行政流程一次通關，30日內完成審查程序」，預估約有40%以上案件受惠。

二、 簡化程序案件：提升主持人層級，由都發局副局長主持，府內委員組成為主，縮短排會時間。

都發局說，都市設計審議時效須透過公私協力的方式持續精進，未來將嚴格把關送審圖說品質，倘申設單位未能於一日內補齊書圖則先退補正。並透過申設單位填寫滿意度調查表檢討優缺失，持續精進審議程序。

據指出，為協助推動台北市老舊建築更新，提升都市環境生活品質，日前都發局長王玉芬率都發局團隊拜會台北市不動產開發商業同業公會，與業界就台北市未來都市更新政策交換意見，王玉芬表示未來將持續滾動檢討都市更新、都市設計及容積移轉相關審議機制，以公開透明程序加速推動都市更新，今日政策便是加速推動都更的具體作為。