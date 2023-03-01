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美國國會通過多項挺台法案 外交部：感謝「強勁支持」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
美國聯邦眾議院金融委員會今天通過3項與台灣相關的法案。 （美聯社）
美國聯邦眾議院金融委員會今天通過3項與台灣相關的法案。 （美聯社）

美國聯邦眾議院金融委員會、外委會通過多項挺台法案，外交部今傍晚表示，由衷感謝美國國會持續展現對台灣的強勁支持，將密切關注相關法案審議進展，並與美國國會及行政部門維持緊密溝通，務實穩健的深化台美友好夥伴關係，確保印太區域的自由開放與和平穩定。

美東時間二月二十八日，美國聯邦眾議院金融委員會以壓倒性票數通過台灣衝突嚇阻法案（Taiwan Conflict Deterrence Act）、保護台灣法案（Pressure Regulatory Organizations To End Chinese Threats to （PROTECT） Taiwan Act）、不歧視台灣法案（Taiwan Non-Discrimination Act）等「挺台法案」，欲從經濟角度嚇阻中國犯台企圖，以及支持台灣參與國際貨幣基金（IMF）等。我外交部感謝美國國會「強勁支持」。

民進黨立委林楚茵透過臉書指出，美國眾議院金融委員會通過三項挺台法案，凸顯美國了解無形戰爭重要性，無形戰爭包含網路資訊戰等，而跨國間的金融戰也是關鍵。

林楚茵說，烏俄戰爭後，歐美國家在短時間內達成共識，把俄羅斯多家銀行剔除SWIFT名單，發卡機構暫停俄羅斯交易、凍結俄羅斯政治人物及寡頭海外資產，就連中立國瑞士都加入制裁。台灣面臨中國一再威脅，金融體系也應做好因應。

外交部發言人兼公眾會執行長劉永健。 圖／聯合報系資料照
外交部發言人兼公眾會執行長劉永健。 圖／聯合報系資料照

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